Francia impuso el pase sanitario y Novak Djokovic tampoco jugaría Roland Garros

Fue luego de que el país aprobara el pase sanitario para ingresar al territorio francés, lo que impide que personas no vacunadas puedan entrar. De esta manera, el tenista antivacunas tampoco será admitido en Roland Garros.

Tras ser deportado de Australia, Novak Djokovic, el reconocido tenista serbio, fue notificado durante su escala en Dubai que Francia endureció sus normas por el Covid-19 y impuso el pase sanitario, que impide el ingreso de extranjeros sin vacunarse, por lo que no podría participar tampoco en el torneo de Roland Garros.

Desde este lunes, en tanto, Francia, a través de la Asamblea Nacional, adoptó el pase sanitario de vacunación en todo su territorio por lo que los deportistas que residen en el extranjero, anunció el gobierno francés, pueden ingresar solo si cuentan con el esquema completo de vacunación por lo que Djokovic no podría defender su título en París. El pase de vacunación ahora no aceptaba pruebas negativas, por lo que aunque el visitante del extranjero cuente con test de PCR negativo, no podrá ingresar al país.

A través de un mensaje en Twitter, Roxana Maracineanu, la ministra de Deportes, fue quien comunicó que los deportistas no estarán exentos del Pase Sanitario. “Desde que se promulgue la ley, será obligatorio ingresar a los establecimientos abiertos al público con un pase de salud para todos los espectadores, practicantes, profesionales franceses o extranjeros. Trabajaremos juntos para preservar las competencias y ser los embajadores de estas medidas a nivel internacional”, detalló Maracineanu.

En este marco, Gilles Moretton, presidente de la Federación Francesa de Tenis, no descartó que haya algún tipo de permiso especial. “Nuestros equipos están trabajando en colaboración con las autoridades públicas, que en su debido momento especificarán las reglas relativas a la recepción de atletas extranjeros no vacunados para nuestro torneo”, afirmó a la AFP.

“No hay duda de esto. Votamos por este pase de vacuna para todos aquellos que irían a Roland Garros y todos los franceses. No hay duda de que no podemos romper la regla para los grandes deportistas, artistas, personalidades. Y aplica a todos”, se opuso Christophe Castaner, exministro del Interior y ahora integrante de la Asamblea, al portal RMC. En ese marco, Castaner añadió: “Djokovic no tiene vocación de jugar si no respeta una regla que se aplicará a los espectadores, alcanza pelotas y profesionales que van a trabajar y en Roland Garros”.

De esta manera, Novak no podría defender su título en el torneo de Roland Garros que se jugará entre el 22 de mayo y el 5 de junio. El tenista serbio ya fue deportado de Australia por “alentar sentimientos antivacunas” y ahora pondría en peligro su carrera profesional y deportiva si no se vacuna.