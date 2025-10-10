Presidenta de México evita comentar sobre premio Nobel de la Paz

Foto de archivo. La líder opositora venezolana Machado aparece en una protesta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declinó el viernes comentar acerca del Premio Nobel de la Paz, ganado por la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria fue consultada sobre su opinión respecto a que el galardón fue otorgado a Machado y no al presidente estadounidense, Donald Trump, quien también era candidato.

"Nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción sino porque así lo establece la constitución y me quedaría hasta ahí el comentario", dijo Sheinbaum quien en el pasado ha evitado declarar públicamente sobre la situación política de Venezuela y sobre las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024.

Minutos antes, consultada sobre la destitución de la presidenta peruana, Dina Boluarte, Sheinbaum reiteró su posición de que el expresidente Pedro Castillo -destituido y arrestado en 2022 por rebelión- fue removido del poder por un golpe de Estado y llamó a que sea liberado y tenga un juicio justo.

Con información de Reuters