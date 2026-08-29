Murió el rey Oyo de Uganda, el rey más joven de todo el mundo

El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro, murió este viernes a los 34 años. La noticia fue confirmada por el primer ministro del reino, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, aunque por el momento no se informó la causa de su muerte y las autoridades pidieron evitar la difusión de versiones no confirmadas.

La muerte de Oyo generó conmoción en Uganda, donde era una figura reconocida desde su infancia. El monarca llegó al trono en 1995, cuando tenía apenas tres años, luego de la muerte de su padre.

Debido a su corta edad, una regencia quedó a cargo de la reina madre y otros integrantes de la familia real hasta que alcanzó la mayoría de edad.

Oyo fue considerado, durante años, el monarca reinante más joven del mundo y su historia trascendió las fronteras de Uganda. A lo largo de su reinado representó al reino de Tooro en diferentes actividades y promovió iniciativas vinculadas con la educación, la juventud, el cuidado del ambiente y la prevención del VIH/Sida.

Un rey sin poder político, pero con peso cultural

El reino de Tooro es una de las monarquías tradicionales que existen dentro de Uganda. Aunque no posee poder político, mantiene una fuerte influencia cultural y social, especialmente entre la comunidad Batooro.

El reino está ubicado en el oeste de Uganda, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo, y mantiene vínculos con una comunidad de más de dos millones de personas. Oyo fue el decimotercer monarca de Tooro desde la creación del reino en el siglo XIX.

Durante sus años al frente de la institución, el rey se convirtió en una figura simbólica para buena parte de la población de la región. Su actividad estuvo enfocada principalmente en cuestiones sociales y en la representación de la identidad cultural de los Batooro.

La historia del rey Oyo que llegó al trono con tres años

Oyo nació dentro de la familia real y heredó el trono tras la muerte de su padre. Sin embargo, por ser apenas un niño, no pudo ejercer plenamente las funciones tradicionales del monarca y el reino quedó bajo una regencia.

La situación cambió en 2010, cuando cumplió 18 años y fue coronado oficialmente. A partir de entonces comenzó a desempeñar de manera plena las funciones tradicionales vinculadas con la monarquía de Tooro.

Además de sus obligaciones institucionales, Oyo estuvo relacionado con distintas causas sociales. La educación, el empoderamiento de los jóvenes, la protección del ambiente y la prevención del VIH/Sida estuvieron entre los principales temas que promovió durante su reinado.

El rey también mantuvo una vida privada alejada de los grandes focos de exposición. Nunca se casó y durante años fue presentado por medios locales como “el soltero más codiciado de Uganda”, aunque evitó convertir su vida personal en parte de su actividad pública.

El reino de Tooro prepara la sucesión

La muerte de Oyo también plantea ahora el proceso de sucesión dentro de la monarquía tradicional. Las autoridades de Tooro informaron que existe un príncipe que será heredero, aunque su identidad será comunicada oficialmente cuando corresponda, de acuerdo con las tradiciones del reino.

La noticia provocó mensajes de condolencias de autoridades y organizaciones de Uganda. El reino de Buganda, otra de las monarquías tradicionales del país, expresó su pesar por la muerte del soberano y destacó su importancia para la vida cultural ugandesa.

El primer ministro de Tooro pidió a la población mantener la calma y permanecer unida durante el duelo. Las autoridades también insistieron en que no se difundan especulaciones sobre las circunstancias de la muerte mientras no exista información oficial.

Oyo había sido reconocido por el Guinness World Records como el monarca reinante más joven del mundo. Llegó al trono cuando tenía apenas tres años y permaneció ligado a la corona durante casi tres décadas, hasta su muerte a los 34 años.