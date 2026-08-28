Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años

El rey Harald V de Noruega, el monarca reinante de mayor edad de Europa, murió este viernes a los 89 años en el Hospital Universitario de Oslo, donde permanecía internado desde el 17 de agosto por un cuadro de anemia hemolítica. La Casa Real noruega confirmó que el soberano falleció en paz a las 6.35 de la mañana, hora local, luego de que su estado de salud se agravara en las últimas horas.

La situación del monarca había generado preocupación entre los noruegos durante los últimos días. A la enfermedad que provocaba una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos se sumó una infección bacteriana en la sangre, que llevó al Palacio Real a informar que Harald se encontraba en estado "extremadamente grave".

Con su muerte, la corona pasó automáticamente a su hijo, quien asumió como rey Haakon VIII. El nuevo monarca comunicó formalmente su llegada al trono ante el Consejo de Estado y anunció que mantendrá el lema histórico de su familia "Todo por Noruega".

El último adiós al rey Harald V

Durante las horas previas al fallecimiento, numerosos ciudadanos se habían acercado hasta las inmediaciones del Palacio Real para dejar flores y expresar su respaldo a la familia real, mientras la bandera del palacio fue colocada a media asta.

Harald V había llegado al trono en 1991, tras la muerte de su padre, Olav V, y permaneció durante más de 35 años al frente de la monarquía mantiene un carácter principalmente simbólico. A lo largo de su reinado se convirtió en una figura muy popular y fue reconocido por una imagen más moderna y cercana de la institución.

El monarca atravesó distintos problemas de salud durante los últimos años, pero siempre rechazó la chance de abdicar. Su postura quedó resumida en una frase que repitió durante su reinado: el juramento que había realizado ante el Parlamento duraría "tanto como mi vida".

Una vida marcada por la guerra y el deporte

Harald nació en 1937 y su infancia quedó atravesada por la Segunda Guerra Mundial. Tras la invasión nazi de Noruega en 1940, fue evacuado junto a su familia y pasó parte de su infancia en Estados Unidos, mientras su padre permanecía en Londres junto al rey Haakon VII.

Después de la guerra regresó a Noruega y llevó adelante una formación entre la escuela pública, la academia militar y la Universidad de Oxford. También siguió una de sus grandes pasiones: la navegación. Representó a Noruega en distintas ediciones de los Juegos Olímpicos y mantuvo durante toda su vida una fuerte relación con el deporte.

En 1968 se casó con Sonja Haraldsen, una mujer ajena a la aristocracia. La relación había enfrentado resistencias dentro de la familia real, pero finalmente recibió la aprobación y se convirtió en uno de los gestos que marcaron la modernización de la monarquía noruega.

Los escándalos que marcaron sus últimos años

La última etapa del reinado de Harald V estuvo atravesada por distintos episodios que afectaron la imagen de la familia real. En 2024, su hija, la princesa Märtha Louise, quedó en el centro de la atención por su matrimonio con el estadounidense Durek Verrett, quien se presenta como chamán, es decir, un intermediador espiritual "entre los vivos y los muertos" tal como se definió.

Más recientemente, las revelaciones vinculadas con los archivos de Jeffrey Epstein generaron cuestionamientos alrededor de Mette-Marit, esposa del entonces príncipe heredero Haakon. A esto se sumó el caso judicial de Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit de una relación anterior, quien fue condenado en Oslo por delitos graves y apeló la sentencia.