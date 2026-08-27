Alarma en la realeza: la salud del Rey Harald V de Noruega tiene al país en vilo

Según la Casa Real, su situación es "muy grave" y la familia real está reunida en el hospital acompañando al monarca de 89 años.

Noruega atraviesa una jornada de profunda preocupación por el estado de salud de su Rey Harald V, quien se encuentra internado desde el 17 de agosto en el Hospital Nacional de Oslo debido a una enfermedad de la sangre que empeoró notablemente. Según la Casa Real, su situación es "muy grave" y la familia real está reunida en el hospital acompañando al monarca de 89 años.

La Reina Sonia estuvo en el hospital hasta pasadas las 19:30 horas, mientras que el príncipe Haakon y la princesa Mette-Marit llegaron poco después para permanecer junto al Rey. Desde el ingreso del monarca, Haakon asumió la regencia del país y viste de negro al salir del centro médico, reflejando la gravedad del momento.

Suspensión de agendas oficiales y alerta institucional en Noruega

El primer ministro Jonas Gahr Støre canceló un viaje a Alemania para estar cerca del Rey y manifestó su preocupación: "Hoy estamos todos a su lado mientras se encuentra enfermo en el Hospital Universitario de Oslo". Además, la Guardia Real suspendió el desfile nocturno previsto para el 28 de agosto en la base militar de Huseby, enviando sus mejores deseos al monarca y a su familia.

La noticia del deterioro en la salud del Rey Harald provocó que varios miembros del Parlamento que estaban en el extranjero regresaran a Noruega, y se cancelaron las agendas internacionales de varios ministros. Masud Gharahkhani, presidente del Storting, suspendió su visita a Islandia y declaró: "Me impresiona profundamente saber que la salud del Rey se ha deteriorado y que la situación es ahora muy grave. Enviamos nuestros más sinceros pensamientos y mejores deseos a nuestro querido Rey y a toda la familia real".

El acompañamiento familiar: de la princesa Astrid a los nietos del Rey

La hermana del monarca, la princesa Astrid, de 94 años, abandonó el hospital tras pasar cinco horas allí. En su juventud, ejerció como primera dama de Noruega y desempeñó funciones representativas durante años, hasta que Harald se casó con la Reina Sonia en 1968.

La princesa Marta Luisa está junto a su padre en estos momentos delicados, coincidiendo con la noticia de que su esposo, Durek Verrett, se sometió con éxito a un trasplante de riñón. Además, la segunda hija de Marta Luisa, Leah Isadora, de 21 años, llegó al hospital para visitar a su abuelo, sumándose a los familiares que permanecen cerca del Rey.

El Rey Harald V permanece internado desde el 17 de agosto (Instagram/@detnorskekongehus)

Mientras tanto, numerosos noruegos se acercaron al Palacio Real de Oslo para dejar flores y expresar su apoyo. Algunos, con lágrimas en los ojos, destacaron la importancia del monarca como "el abuelo de toda Noruega" y un símbolo de unidad nacional. También en ciudades como Bergen se replicaron estas muestras de cariño.

La Casa Real sueca, muy cercana a la noruega por lazos familiares y amistad, expresó su respaldo mediante un comunicado: "Nuestra Familia Real está en estrecho contacto con la Familia Real noruega y le brinda todo su apoyo". La princesa heredera Victoria de Suecia es ahijada del Rey Harald, quien participó en la celebración del 80º cumpleaños del rey Carlos Gustavo pese a sus problemas de movilidad.

Qué dicen los médicos sobre la salud del Rey Harald V

Sobre el estado clínico del monarca, expertos consultados por NRK advirtieron la gravedad de la situación: Bjorn Tore Gkjertsen, consultor senior en hematología, señaló que "debemos prepararnos para lo peor". Leif Otto Vatne, especialista en geriatría, agregó que la hospitalización prolongada en una persona mayor indica una condición complicada y difícil.

Desde el 17 de agosto, cuando el Rey ingresó, su salud se fue deteriorando hasta que el 23 de agosto se confirmó que recibía antibióticos para tratar una infección bacteriana en la sangre. A pesar de ello, el Palacio informó que "el estado de salud del Rey no ha cambiado" en su última actualización.

En medio de esta crisis, las actividades oficiales se suspendieron: se cancelaron los viajes del Príncipe Regente y la Reina, y la residencia oficial de Skaugum, donde se encuentran el príncipe heredero y la princesa Ingrid Alexandra, se mantiene como centro de operaciones familiares. La Guardia Real también adaptó su calendario, suspendiendo eventos programados.