Noruega refuerza su presencia en materia de defensa con la ampliación de la brigada del Ártico

FOTO DE ARCHIVO: Soldados del Escuadrón de Apoyo al Combate del Primer Batallón de la Brigada del Norte del Ejército Noruego desmontan su campamento por la mañana durante el ejercicio militar noruego-estadounidense "Reindeer 2" en Setermoen.

Noruega amplió el jueves una brigada militar de reciente creación en el Ártico, la más reciente medida ‌de un país de la ‌OTAN para reforzar su presencia defensiva a raíz de la guerra de Ucrania.

El miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) creó el año pasado la Brigada de Finnmark, la segunda del país y la primera que se ha constituido desde el fin de la Guerra Fría. Ambas tienen ​su cuartel general en ⁠el Ártico.

Noruega, al igual que los demás países nórdicos, ‌ha incrementado considerablemente su presupuesto militar en respuesta ⁠a la guerra de Ucrania y ⁠a la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que los aliados europeos contribuyan más a la defensa.

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El país ⁠nórdico se sitúa ahora a la cabeza del gasto ​en defensa de la OTAN si se mide ‌como proporción del PIB, con ‌un gasto estimado este año del 3,17% en defensa, frente ⁠al 1,5% de 2014, según cifras de la OTAN.

Una de las principales funciones de la Brigada de Finnmark hasta ahora era vigilar y patrullar los 198 kilómetros de frontera ​que Noruega ‌comparte con Rusia.

Se está ampliando para incluir un batallón de artillería, una batería de defensa aérea y una compañía de comunicaciones que le permitirán llevar a cabo determinadas acciones, como disparar contra objetivos terrestres situados a ⁠unos 40 kilómetros de distancia o coordinar el fuego con aviones y buques tanto de las fuerzas noruegas como de la OTAN.

"Se trata de un nivel de potencia de fuego completamente diferente al que se ha utilizado hasta ahora", dijo a Reuters el jefe de la brigada, el brigadier John Olav Fuglem, en una entrevista ‌telefónica desde Porsangmoen, donde la brigada tiene su cuartel general.

Porsangmoen se encuentra a unos 180 kilómetros en línea recta de la frontera de Noruega con Rusia. La región rusa al otro lado es una importante zona de concentración militar, entre otras cosas ‌para la Flota del Norte de Rusia.

"Responderemos a cualquier amenaza y ataque contra Noruega y la OTAN. Defenderemos cada centímetro", dijo el ministro ‌de Defensa, Tore ⁠Sandvik, en la misma entrevista telefónica con Reuters.

La embajada rusa en Oslo no respondió a una ​solicitud de comentarios.

Moscú ya ha desmentido anteriormente las acusaciones de que supone una amenaza para la OTAN.

(Reportaje de Gwladys Fouche en Oslo; edición de Paul Simao, Editado en español por Juana Casas )