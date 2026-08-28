Haakon VIII: quién es el nuevo rey de Noruega y la fuerte crisis que salpica a su familia

Tras la muerte de Harald V, una figura fundamental en la modernización de la monarquía noruega, el país escandinavo abre un capítulo nuevo con su hijo, Haakon VIII, como nuevo rey. La popularidad del difunto monarca fue enorme, reflejada en el cariño público y en las encuestas que lo respaldaban, lo que plantea un gran desafío para su sucesor.

"Todo por Noruega": los primeros pasos de Haakon VIII bajo la sombra de Harald V

Haakon VIII se convirtió en el cuarto rey desde la restauración de la monarquía en 1905, después de la independencia de Noruega respecto a Suecia. En sus primeras acciones como soberano, presidió una reunión extraordinaria del gabinete para anunciar su título y adoptó el lema de su padre: "Todo por Noruega".

El nuevo monarca trabajó durante años junto a Harald V, asumiendo progresivamente mayores responsabilidades, incluso actuando como regente en períodos de enfermedad o ausencia de su padre. El propio Harald expresó en su biografía: "Tengo muchísima suerte de que sea el príncipe heredero Haakon quien continúe esta tradición".

El historiador Trond Norén Isaksen señaló que Haakon será un rey distinto, pero igualmente respetado: "El rey Harald era muy carismático y tenía un gran sentido del humor, algo que todo el mundo aprecia. Haakon, en cambio, es un poco más reservado, más parecido a su madre". Sin embargo, destacó que en los últimos años Haakon se ha mostrado más abierto y con sentido del humor, asumiendo una gran responsabilidad familiar y pública.

Un cambio histórico: la princesa Ingrid Alexandra y el futuro del trono

Haakon, nacido en 1973, es tataranieto de la reina Victoria de Gran Bretaña. Su hija Ingrid Alexandra, de 22 años, ahora es la princesa heredera, pudiendo convertirse en la primera mujer en gobernar Noruega desde el siglo XV, gracias a una reforma constitucional de 1990 que reconoció el derecho de las mujeres a heredar el trono.

Los escándalos que salpican a la familia real noruega: Mette-Marit y Marius Borg Høiby

Sin embargo, el reinado de Haakon se inicia en un contexto complicado para la familia real noruega, que, a pesar de mantener buena imagen, se vio afectada por varios escándalos recientes. La esposa de Haakon, Mette-Marit, pidió disculpas por sus vínculos pasados con el agresor sexual convicto Jeffrey Epstein, y su hijo Marius Borg Høiby fue condenado por violación en un juicio muy mediático, en el que apeló la condena.

El perfil de Haakon VIII: formación, juventud y su relación con Mette-Marit

Haakon relató en su autobiografía que, en su infancia, tuvo dificultades para aceptar su rol en la realeza: "Sí, fui miembro de la realeza, pero no quería hablar de ello... En el colegio me generaba ansiedad". Se convirtió en príncipe heredero a los 17 años y se formó en escuelas estatales, con estudios navales y de ciencias políticas en California, apostando por un perfil menos tradicional.

Su relación con Mette-Marit, iniciada en 1999, generó polémica por sus orígenes humildes y su pasado como madre soltera vinculada a un padre con antecedentes penales. La pareja superó las críticas, y Mette-Marit se ganó el cariño popular tras reconocer públicamente su "pasado desenfrenado" y comprometerse con causas sociales, además de enfrentar una enfermedad pulmonar grave.

En años recientes, la familia real enfrentó un mayor escrutinio público. La condena de Marius Borg Høiby y la revelación de la amistad de Mette-Marit con Epstein sacudieron la confianza popular. Encuestas mostraron que casi la mitad de los noruegos dudaba que la princesa heredera pudiera llegar a ser reina.

Mette-Marit recibió un trasplante de pulmón poco después del juicio de su hijo, y su estado seguirá siendo delicado por un tiempo. El reinado de Haakon se enfrenta a un período complejo, donde la gestión de estos escándalos podría definir su legado.

Caroline Vagle, corresponsal de la realeza para la revista Se og Hør, afirmó que la transparencia será clave para la familia real: "Lo que en última instancia importará es cómo la familia real los gestione y cómo Haakon y la próxima generación logren consolidar la confianza que Harald se ha ganado a lo largo de toda una vida". Por su parte, Tove Taalesen confía en que Haakon está "más que preparado para la tarea" y será respetado como sus antecesores.