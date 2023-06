El canciller de México, Marcelo Ebrard, renunció y formalizó su candidatura a presidente

Marcelo Ebrard dejará el cargo a partir del próximo 12 de junio. El encargado de la diplomacia mexicana agradeció al mandatario por su acompañamiento.

El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció en conferencia de prensa que dejará su cargo a partir del próximo 12 de junio para dedicarse a la campaña de cara a las presidenciales del próximo año, en donde prevé competir dentro del espacio oficialista que dirige el presidente, Andrés Manuel López Obrador. “Morena es un gran movimiento que crece cada día, que lucha por la democracia y la justicia social en México”, sostuvo el funcionario.

En un principio se presumía que el mensaje sería para presentar una iniciativa para el proceso interno que tendrá el partido del que forma parte y que definirá los pasos a seguir el próximo 11 de junio. Sin embargo, Ebrard aprovechó la ocasión para hacer pública su renuncia con el propósito de dedicarse de lleno a la campaña “con alegría" para "defender el producto que encabeza el presidente", Andrés Manuel López Obrador, con la intención de "mantener la Cuarta Transformación en el ánimo y las conciencias de los mexicanos”, dijo.

En esa línea, el diplomático se comprometió a trabajar “por la unidad, la fortaleza y la continuidad del movimiento” del que forma parte para disputar el máximo cargo Ejecutivo de su país en junio de 2024, en una fecha a definir en la que también se elegirán cargos federales y locales.

“El Concejo Nacional de Morena ha anunciado que el 11 realizará una reflexión y propuesta para el proceso del coordinador del comité de defensa 2024-2030. Participaré en el Concejo”, confirmó, y a continuación marcó cuáles son las expectativas para ese proceso: “Estoy cierto de que arribaremos a ese Concejo con una propuesta unitaria, en la que coincidamos, en la que se garantice la unidad, la transparencia y las reglas claras porque nuestro movimiento tiene, sostendrá y defenderá su autoridad moral”.

Ebrard, además, marcó que hasta el momento se cumplieron las propuestas realizadas por el partido de cara a la disputa presidencial, que consisten en: 1. Separarse de cargos públicos quienes van a participar “para que haya equidad en el proceso interno”; 2. Exponer y contrastar en público las propuestas de cada cual; 3. Asegurar que la encuesta a realizarse se amplía, transparente y verificable, idealmente con una sola pregunta. Con este movimiento, en tanto, se adelantó a su principal contrincante dentro del partido, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheimbaun.

“El día de hoy les digo: me entusiasma participar en este gran movimiento Morena, me entusiasma y me enorgullezco. Por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con los ciudadanos y ciudadanas”, dijo el precandidato. Además, se ocupó de agradecer a AMLO, como se lo conoce al mandatario mexicano “por su cercanía todos estos años”.

Su anuncio se da a penas dos días después de que Morena obtuviera una victoria histórica sobre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al arrebatarle la gobernación del Estado de México después de 94 años. “Estamos requete contentos porque este domingo obtuvimos un triunfo histórico en Estado de México, casi un siglo tardó en llegar la transformación”, dijo Ebrard y felicitó a la próxima gobernadora, Delfina Gómez.

¿Quién es Marcelo Ebrard?

Marcelo Ebrard, de 63 años, actual secretario de Relaciones Exteriores, es uno de los políticos que se perfilan como presidenciables para 2024. Fue jefe de gobierno de CDMX y, según marcan los medios locales cosecha sus aspiraciones presidenciales desde, al menos, hace 15 años.

Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y se tituló en 1984 con la tesis “Congreso y Democracia en México”, luego siguió su formación en su especialidad en administración pública en la Ècole Nacionale d’administration en París, Francia. Inició sus actividades políticas en el PRI. En 1992 fue secretario general de gobierno, durante la administración del entonces regente del Distrito Federal, el priista Manuel Camacho Solís.

En 1997 fue electo como diputado federal (1997-2000) por primera mayoría opositora al partido gobernante. De 2002 a 2004 fue secretario de Seguridad Pública en la administración del gobierno del Distrito Federal de Andrés Manuel López Obrador, y de 2005 a 2006 se desempeñó como secretario de Desarrollo Social del Gobierno local del entonces Distrito Federal. De 2006 a 2009 asumió el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante 2009 presidió el Consejo Mundial de Alcaldes para la Acción Climática debido a su interés en los asuntos del cambio climático en su administración como Jefe de Gobierno. En 2015, Ebrard salió de México y se fue a vivir a París. En 2016, el político se trasladó a Estados Unidos y se sumó al equipo de campaña presidencial de Hillary Clinton.

Ebrard regresó a México en 2017, reapareciendo públicamente en una reunión con miembros de Morena. El primero de diciembre de 2018 asumió el cargo de secretario de Relaciones Exteriores al iniciar el gobierno de López Obrador como presidente de México.