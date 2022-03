López Obrador condena la censura a medios rusos por la invasión a Ucrania

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su país no tomará represalias económicas contra Rusia y condenó la censura a medios de información a raíz de la invasión de Moscú a Ucrania.

"No vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico, porque queremos mantener buenas relaciones con todos los Gobiernos del mundo, y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto; pero en la cuestión económica no podemos cerrar nuestro territorio a nadie, no estoy de acuerdo que haya censura a los medios de información", dijo el martes el mandatario en conferencia de prensa a una pregunta de la agencia Sputnik.

El jefe de Estado manifestó que la postura desde el asiento no permanente de América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad de la ONU es en contra de la invasión de Rusia a Ucrania.

"Estamos en contra de las invasiones de Rusia, de China y de EEUU, ya fijamos nuestra postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y promoviendo que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania a través de la ONU", prosiguió.

Por otra parte, el gobernante enfatizó su rechazo a la censura de medios de comunicación rusos y de cualquier nación.

"No estoy de acuerdo con que haya censura en medios de información ( ) no estoy de acuerdo con el hecho de que se censure a medios de comunicación de Rusia y de ningún país, tenemos que hacer valer la libertad", puntualizó, después de que los 27 países de la Unión Europea (UE) decidieran prohibir la difusión de los medios estatales rusos RT y Sputnik.

El mandatario recordó que también se manifestó en contra cuando le cancelaron las cuentas en redes social al presidente estadounidense Donald Trump.

La censura de medios rusos es "es un asunto muy grave, de doble moral", subrayó.

A su vez, los servicios Googlе Discover y Google News limitaron la visualización de las publicaciones de todos los recursos de la agencia de información internacional rusa Rossiya Segodnya, a la que pertenece Sputnik, comunicó este miércoles la oficina de prensa de este medio.

"Googlе Discover y Google News limitaron la visualización de los materiales de todos los sitios digitales de la agencia. El bloqueo artificial de nuestro material en los principales canales de distribución de noticias de Google es una censura encubierta", señalaron las autoridades de esta agencia de noticias.

Este martes, el conglomerado de medios ruso había informado que Meta -la empresa dueña de Facebook- cerró las aplicaciones "de todos los recursos de nuestro grupo mediático", lo que consideraban como "una manifestación de censura".

Con información de Télam