Con la vuelta de Lula, Alemania busca dar nuevo impulso al acuerdo Mercosur-UE

"Debemos aprovechar el cambio de Gobierno en Brasil", dijo Berlín, en la víspera de la visita del canciller alemán a Brasil y luego que el propio Lula pidiera cerrar ese acuerdo en su visita a Uruguay.

Alemania expresó su deseo de avanzar en las negociaciones para ratificar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, impulsada por la "oportunidad" que plantea el cambio de Gobierno en Brasil con la vuelta al poder del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva. "Es urgente y necesario que el Mercosur firme un acuerdo final con la UE", dijo el miércoles el presidente brasileño durante una conferencia de prensa en Uruguay. Además, las declaraciones se dieron tras la participación del presidente de la Comisión Europea, Charles Michel, en la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizó este martes, en Buenos Aires; y en la víspera de la visita del canciller alemán a Sudamérica.

El Gobierno alemán trabajaba en estrecha colaboración con la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE; y los demás Estados miembro del bloque para encontrar soluciones rápidamente, manifestó Franziska Brantner, secretaria de Estado de Economía de Alemania, en la Cámara Baja del Parlamento: "Ahora debemos aprovechar el cambio de gobierno del presidente demócrata Lula como una oportunidad", declaró Brantner, que viajará este fin de semana a Brasil, Argentina y Chile junto con el jefe de Gobierno alemán, el canciller federal, Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata (SPD).

Las negociaciones entre la UE y el bloque económico sudamericano desde hace más de 20 años, se estancaron en 2004 y se retomaron fuertemente en 2018. De hecho, hasta hubo un fallido anuncio de cierre de las negociaciones -con lágrimas incluidas- por parte del ex canciller argentino Jorge Faurie, en lo que hubiera sido uno de los acuerdos de libre comercio más grandes del mundo. Ese principio de acuerdo, fue a principios de 2019 y el anuncio fue en la cumbre del G20, de Osaka.

Sin embargo, los textos definitivos no fueron finalizados, firmados ni ratificados y, por lo tanto, no entraron en vigor. En paralelo a las gestiones de Alemania, el presidente de Brasil también puja para que se concrete: "El acuerdo con la UE es urgente", afirmó el miércoles en Montevideo Lula, jefe de Estado de la mayor economía de América del Sur. Aunque también se pronunció a favor de negociaciones conjuntas del Mercosur con China, le otorgó mayor importancia a la alianza europea mientras hacia adentro del bloque sudamericano se intentan aplacar las tensiones con Uruguay, que busca la "modernización" y se resiste a la ampliación -con la incorporación de Bolivia y Venezuela- y hasta se declaró en rebeldía a fines del año pasado cuando decidió avanzar en soledad en tratados de libre comercio, un movimiento no permitido.

Del otro lado de la moneda, lo que señaló Bratner, es que uno de los motivos por los que aún no se cerró el acuerdo UE-Mercosur fue la deforestación "masiva e incontrolada", especialmente en la región amazónica, bajo el mandato del presidente de "extrema derecha" Jair Bolsonaro. De acuerdo con la secretaria de Estado alemana -miembro del partido Verde, que integra la coalición de Gobierno liderada por los socialdemócratas del SPD-, el Gobierno alemán está comprometido con una protección verificable y vinculante de los derechos medioambientales, sociales y humanos; y con un acuerdo complementario de obligado cumplimiento para preservar los pulmones verdes de la Tierra.

"Para ello, necesitamos un compromiso claro por parte de los Estados del Mercosur de que el comercio con la UE no se hará a expensas de la selva tropical, la naturaleza y la población local", advirtió, informó la agencia de noticias Europa Press. Asumió, entonces, en esa línea que pondrán de su parte para "garantizar que esto sea financieramente posible".

Por su parte, la alianza conservadora alemana CDU/CSU, en la oposición, pidió al Gobierno alemán que actuara con mayor rapidez. Brasil es un socio interesante para Alemania debido a sus enormes recursos naturales, en momentos en que la situación de los mercados energético y alimentario se tensa como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Argentina también se ofreció como proveedor de energía a Alemania. En este contexto, el diputado democristiano Stefan Rouenhoff afirmó que el Gobierno alemán debería trabajar para ratificar el acuerdo comercial antes de finales de año. En una moción del grupo parlamentario CDU/CSU se asegura que casi un cuarto de millón de puestos de trabajo en Alemania se corresponden con exportaciones al Mercosur: "El libre comercio con los Estados del Mercosur crea nuevas oportunidades de exportación y mercados de venta para la economía europea y alemana", subrayó Rouenhoff.

Con información de Télam