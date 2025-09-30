Las bolsas europeas caen ante las pérdidas de los valores energéticos y sanitarios

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

ters) -Las bolsas europeas bajaban el martes, al perder terreno los grandes valores del sector energético y sanitario, mientras los inversores sopesaban el posible impacto del cierre de la Administración estadounidense, que podría retrasar la publicación de los datos mensuales de empleo.

El índice paneuropeo STOXX 600 caía un 0,2%, hasta los 554,7 puntos, a las 0709 GMT, aunque se anotó su tercera subida mensual consecutiva y más de un 2% en el trimestre.

Los grandes valores del petróleo y el gas descendían un 0,8% tras la caída de los precios del crudo. La francesa TotalEnergies y la británica BP retrocedían más de un 1% cada una.

Los valores del sector sanitario también cedían un 0,3%, con la danesa Novo Nordisk y la británica AstraZeneca , que descendían alrededor de un 1% cada una.

El vicepresidente de EEUU, J. D. Vance, dijo el lunes que era probable que se produjera un cierre de la Administración ante el estancamiento de las negociaciones presupuestarias con los demócratas. Un cierre retrasaría los datos de empleo, un indicador clave de la salud económica, previstos para finales de esta semana.

En cuanto a los datos económicos europeos, la economía británica creció un 0,3% en el segundo trimestre, la inflación preliminar francesa se situó en el 1,1% en septiembre y las ventas minoristas alemanas cayeron inesperadamente en agosto.

Entre los valores de mayores movimientos, la británica ASOS caía un 11,4% después de que el minorista de moda en línea advirtiera de que sus ingresos anuales no alcanzarían las expectativas del mercado.

Con información de Reuters