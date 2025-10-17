Las bolsas europeas, a punto de borrar las ganancias semanales ante el desplome de los bancos

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de Fráncfort, Alemania

ters) -Las bolsas europeas se desplomaban el viernes, camino de registrar su mayor caída en seis semanas, después de que la renovada preocupación por la salud de los bancos regionales estadounidenses perjudicara a las entidades crediticias de todo el mundo.

El índice continental STOXX 600 caía un 1,5% a las 0714 GMT, a punto de eliminar las ganancias semanales.

Los bancos europeos descendían un 2,4%, con las acciones de Deutsche Bank , Barclays y BNP Paribas a la cabeza de los descensos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El índice de bancos regionales de Estados Unidos cayó un 6,3% el jueves, después de que los anuncios de dos prestamistas avivaran el malestar de los inversores por las tensiones crediticias ocultas.

Entre los primeros valores en caer, Novo Nordisk bajaba un 4,6% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que el precio del fármaco más vendido de la farmacéutica danesa para perder peso se reduciría y que las negociaciones sobre los cambios de precio serían rápidas.

La española BBVA se disparaba un 7% después de que la entidad crediticia no lograra convencer a los accionistas de Sabadell para que respaldaran su opa hostil de 16.320 millones de euros (19.070 millones de dólares). BBVA dijo que reanudaría inmediatamente la remuneración a los accionistas.

Las acciones de Sabadell caían un 7%.

Con información de Reuters