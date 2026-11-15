En medio de la suspensión de vuelos nacionales, dos aviones chocaron en el aeropuerto de Miami

Un día después de que Estados Unidos suspendiera todos sus vuelos nacionales, dos aviones chocaron en las pistas del Aeropuerto Internacional de Miami. Dos personas registraron heridas leves y fueron atendidas en el lugar por los equipos de bomberos y rescate.

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El incidente ocurrió cerca de las 21:15 del sábado (hora local), en la intersección de dos calles de rodaje. El Boeing 737 de Copa Airlines, que llegaba desde Ciudad de Panamá, golpeó con una punta de su ala la parte frontal de un Boeing 767 de UPS que se preparaba para despegar hacia Bogotá.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó a la Cadena informativa CNN que los controladores habían ordenado a la tripulación de UPS ceder el paso al avión de Copa. La agencia abrió una investigación para establecer las causas de la colisión.

“Alguien nos ha golpeado”, llegó a decir el piloto del vuelo de Copa Airlines, según lo registrado en la grabación de audio del control de tráfico aéreo. Un avión que acababa de aterrizar en Miami y se dirigía hacia su puerta de embarque.

Mientras que el aviador de UPS respondió: “Sí, nos pasamos de la raya, y entonces él nos rozó con el ala”, se escucha en el audio registrado por la torre de control de tráfico. El avión de carga Boeing 767 se encontraba preparándose para despegar rumbo a Colombia cuando produjo el choque.

“Estamos al tanto de un incidente que involucra a una de nuestras aeronaves en tierra en Miami. Nuestra tripulación está a salvo, y estamos comprometidos a trabajar con las autoridades para determinar qué sucedió. La seguridad de nuestros empleados y el público es nuestra máxima prioridad”, agregó UPS vía X.

El accidente ocurrió mientras el aeropuerto aún registraba retrasos y cancelaciones vinculadas a la suspensión nacional de vuelos del viernes. Las autoridades federales atribuyeron esa interrupción a fallas en equipos de control aéreo, entre ellos conmutadores y enrutadores sobrecargados, que generaron problemas intermitentes en las comunicaciones y los sistemas de radar.

Las últimas dos veces que ocurrió algo así en el país norteamericano fueron en dos fechas puntuales: el 11 de enero de 2023 y el 11 de septiembre del 2001, tras el atentado a las Torres Gemelas.

Suspensión de vuelos en Estados Unidos: a qué se debió la medida

La colisión se produjo mientras el aeropuerto de Miami experimentaba retrasos y cancelaciones, tras la paralización de vuelos a nivel nacional emitida el viernes. Durante ese tiempo, los aviones permanecieron en tierra “debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”. “El tráfico aéreo debe permanecer suspendido hasta nuevo aviso”, indicó la FAA en el comunicado

Fueron cerca de 8.500 vuelos, según agencia Reuters. Lo confirmó además el titular de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el titular de Transporte, Sean Duffy, a través de un posteo en sus redes sociales.

Según confirmaron fuentes de la FAA, los problemas surgieron a partir de una serie de "graves problemas en las comunicaciones del sistema de control" de tráfico aéreo. La medida afectó las operaciones aéreas en todo el país y fue anunciada sin que se precisara cuánto tiempo permanecerá vigente.

La decisión se produjo poco después de que la agencia ordenara detener el tráfico aéreo en Chicago, debido a fallas de comunicación con los controladores. La FAA indicó que "todo el tráfico de salida deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso", mientras evaluaban la situación y trabajaban en garantizar la seguridad de las operaciones. En paralelo, destacaron que "los vuelos internacionales se gestionarán caso por caso", tal como también lo aclaró la CNN.

La situación de Argentina, según pudo averiguar El Destape, es que no hubo una gran cantidad de vuelos que se vieran afectados. Desde Aerolíneas Argentinas aclararon a este portal que los vuelos que ya estaban en el aire cuando se envió la resolución, "podrán aterrizar en USA sin inconvenientes".