Alerta en Estados Unidos: según la CNN, suspendieron todos los vuelos en el país hasta nuevo aviso por razones de seguridad

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un comunicado que suspende todos los vuelos en Estados Unidos y los aviones deberán permanecen en tierra hasta nuevo aviso, “debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”. “El tráfico aéreo debe permanecer suspendido hasta nuevo aviso”, indicó la FAA en un comunicado, en el que aclararon que la medida afecta "a la totalidad de los medios nacionales". Lo confirmó además el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, a través de un posteo en sus redes sociales.

{{{htmlAmp}}}

Según confirmaron fuentes de la FAA, los problemas surgieron a partir de una serie de "graves problemas en las comunicaciones del sistema de control" de tráfico aéreo. La medida afecta las operaciones aéreas en todo el país y fue anunciada sin que, hasta el momento, se precisara cuánto tiempo permanecerá vigente.

La decisión se produjo poco después de que la agencia ordenara detener el tráfico aéreo en Chicago, debido a fallas de comunicación con los controladores. En un comunicado, la FAA indicó que "todo el tráfico de salida deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso", mientras se evalúa la situación y se busca garantizar la seguridad de las operaciones. En paralelo, destacaron que "los vuelos internacionales se gestionarán caso por caso", tal como también lo aclaró la CNN.

De acuerdo a la información trascendida hasta ahora, la medida afectará a más de 3.000 vuelos que deberán aterrizar a la brevedad en los distintos aeropuertos nacionales desplegados en todo el país.

Qué dijo la Casa Blanca hasta ahora

Por su parte Duffy fue el primer funcionario de la Casa Blanca en confirmar y expedirse en sus redes sociales la medida de la FAA. Aseguró que la orden de "parada en tierra a nivel nacional" se debió "tras un problema de comunicaciones que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de rutas". "Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Publicaremos actualizaciones de inmediato a medida que dispongamos de información", aclaró al final del posteo.

En cuanto a los vuelos internacionales, desde la FAA organismo informó que serán gestionados caso por caso, por lo que no habrá una suspensión automática de todas esas conexiones. La FAA no respondió inmediatamente a las consultas de la prensa sobre el alcance de los inconvenientes ni sobre las causas de las fallas técnicas.

Noticia en desarrollo