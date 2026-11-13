Cuándo fueron las últimas dos veces en las que Estados Unidos suspendió todos sus vuelos nacionales

Cuándo fueron las últimas dos veces en las que Estados Unidos suspendió todos sus vuelos

Estados Unidos suspendió todos sus vuelos nacionales. La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un comunicado alertando la situación, pero sin detallar el motivo de la decisión que cuenta con pocos antecedentes. Las últimas dos veces que ocurrió algo así en el país norteamericano fueron en dos fechas puntuales: el 11 de enero de 2023 y el 11 de septiembre del 2001, tras el atentado a las Torres Gemelas.

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Estados Unidos suspendió todos sus vuelos nacionales

El 11 de enero de 2023 , la FAA detuvo todas las salidas nacionales durante aproximadamente dos horas, debido a un fallo técnico masivo en el sistema NOTAM (Notice to Air Missions), encargado de alertar a los pilotos sobre riesgos y cambios en las rutas aéreas.

, la detuvo todas las salidas nacionales durante aproximadamente dos horas, debido a un en el sistema NOTAM (Notice to Air Missions), encargado de alertar a los pilotos sobre riesgos y cambios en las rutas aéreas. Por su parte, durante la trágica jornada del 11 de septiembre del 2001, el gobierno estadounidense cerró por completo su espacio aéreo durante varios días, ordenando aterrizar de inmediato a todos los vuelos comerciales en curso y suspendiendo cualquier despegue civil.

Qué sucede con los vuelos en Estados Unidos

La FAA comunicó la suspensión de todos los vuelos nacionales en Estados Unidos, "debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad", sin dar más detalles hasta el momento. "El tráfico aéreo debe permanecer suspendido hasta nuevo aviso", indicaron desde la administración aérea.