En la previa al debate presidencial previsto para el 23 de octubre, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, los candidatos electos para el balotaje de finales de octubre, salieron a hablar en distintos medios brasileños respecto de cómo serían sus gestiones en caso de ganar las elecciones. Mientras Lula se mantuvo crítico de la gestión del expresidente Jair y llamó a movilizar "en las calles y en las redes" en su contra, el senador derechista prometió conservar los programas sociales y "cambiar lo que está mal" en Brasil.

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Los candidatos presidenciales se lanzaron este viernes a su campaña mediática para la segunda vuelta. En entrevistas radiales por separado para g1, ambos candidatos hablaron de lo que fue la primera vuelta y cuáles son sus expectativas para la segunda. En ese sentido, Flávio agradeció al electorado los resultados de la primera vuelta y aseguró que desde su espacio "no inician una campaña nueva" sino que están dando "el paso final hacia un cambio que ya comenzó".

¿Qué propuestas económicas presentaron Lula y Flávio Bolsonaro para el balotaje?

Por su parte, el presidente Lula consideró que la campaña no cambió, sino que "entró en una nueva etapa" en la que Brasil "elige nuevamente su futuro". Además, señaló que el país "elige sostener la prosperidad" lograda, la cual "llegó con fuerza".

El choque por las ayudas sociales: las promesas de Flávio Bolsonaro y las advertencias de Lula

Las charlas con los candidatos incluyeron una serie de preguntas y respuestas sobre la continuidad de distintos programas sociales, como el Farmacia Popular, Minha Casa Minha Vida y Bolsa Família. En esta parte, desde el medio instaron a los votantes para que desconfiaran de las noticias falsas.

"Mantendré y ajustaré el programa Bolsa Família. Y quienes tengan empleo no perderán el beneficio", afirmó Flávio, al ser consultado por la continuidad del plan. Además, prometió reducir los pagos de las hipotecas para el esquema del Minha Casa Minha Vida y afirmó que el Sistema Único de Salud de Brasil (SUS) poseerá "estándares Einstein", en referencia al hospital. Sin embargo, no detalló cómo se implementarían estas medidas.

La dura respuesta de Lula: "El cambio no es volver al pasado"

Por su parte, el programa de Lula comenzó con críticas a la propuesta de "austeridad radical" de Flávio. En esa línea, el presidente y candidato afirmó que "cuando uno de los Bolsonaro habla de recortes, hay que recordarle que no lo repita", decía la voz en off. A continuación, el anuncio vinculaba una posible victoria de Flávio con la pérdida de prestaciones: “No dejes que vuelva esta pesadilla. Con Flávio Bolsonaro, pierdes”.

En paralelo, Lula agradeció a los votantes que lo apoyaron en la primera vuelta y se dirigió a quienes no lo respaldaron. El presidente afirmó que llegó a su "última candidatura" preparado para impulsar el cambio. Finalmente, Lula rebatió el discurso de cambio de Flávio: "El cambio no consiste en volver al pasado. El cambio no consiste en perder lo que hemos logrado, ni en revertir los avances conseguidos por las mujeres y los trabajadores", afirmó. Y concluyó: "Salgamos a las calles, usemos las redes sociales, ganemos juntos estas elecciones".