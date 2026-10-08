El juez Moraes ordenó que Eduardo Bolsonaro sea arrestado y cumpla su condena

El magistrado de la Corte de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó este jueves el inicio del cumplimiento de la condena contra Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair que se fugó a Estados Unidos el año pasado y tejió vínculos con el trumpismo. Moraes también pidió que den debaja su pasaporte y la Policía Federal lo arreste, según reportó CNN Brasil y G1.

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Eduardo fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión, bajo régimen semiabierto, por el delito de coacción en el proceso de intento de Golpe de Estad contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. La Fiscalía General de la República consideró que hay pruebas suficientes de que el ex diputado orquestó la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos contra las exportaciones brasileñas con el fin de evitar la condena de su padre. Según el dictamen de la Corte, otras medidas del gobierno de Estados Unidos como la revocación de los visados de los magistrado del Supremo Tribunbal Federal y del gobierno federal, así como la aplicación de sanciones económicas de la Ley Magnitsky, también tenían el mismo objetivo.

Antes de que comenzara el proceso en su contra, Eduardo viajó a Estados Unidos y residió en Texas, desde donde pidió en varias oportunidades obtener la residencia permanente. Estados Unidos se la otorgó recién en julio de este año, lo que va a hacer más difícil detenerlo.

Pasaportes cancelados y derechos políticos suspendidos

Además de la orden de arresto y la cancelación de pasaportes, Moraes ordenó la apertura del procedimiento penal y el envío a la Fiscalía General de la documentación necesaria para el cobro de la multa impuesta en la condena, de 50 multas diarias, cada una equivalente a dos salarios mínimos.

El ministro también ordenó notificar al Tribunal Superior Electoral (TSE), dado que según la resolución los derechos políticos de Eduardo quedarán suspendidos mientras duren los efectos de la condena penal firme.

¿Por qué fue condenado Eduardo Bolsonaro?

La Fiscalía argumentó que Eduardo actuó en Estados Unidos para promover represalias contra Brasil y miembros del Poder Judicial con el fin de impedir la condena de su padre por el intento de Golpe de Estado en 2022, como también por coacción en ese intento. En la sentencia condenatoria, el Tribunal Supremo Federal declaró que los documentos, los registros digitales y las declaraciones públicas demostraban la autoría y la materialidad del delito. La sentencia también consideró que la coordinación y el fomento de sanciones contra las autoridades, con el objetivo de influir en las decisiones judiciales, constituían una grave amenaza.