Por qué la Justicia de Brasil le prohibió a Flávio Bolsonaro salir del país

Tras perder las elecciones en Brasil y en medio de una investigación judicial, el senador liberal Flávio Bolsonaro se fugó a Estados Unidos. La Justifica Federal le había pedido al hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro que entregara su pasaporte y le prohibió salir del país, pero el excandidato cruzó la frontera a Argentina, viajó a Ecuador y llegó a Miami, donde recibió asilo.

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Por qué la Justicia le prohibió a Bolsonaro salir del país: la investigación que lo involucra

El pasado lunes 26 de octubre, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes le ordenó entregar su pasaporte a la Policía Federal brasileña y le prohibió salir del país por una investigación de lavado de dinero y evasión de divisas. La orden coincidió con declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien había sugerido que el exacandidato presidencial tenía que abandonar Brasil si perdía las elecciones.

Flávio Bolsonaro abandonó de todas formas Brasil y se fugó a Estados Unidos

Las investigaciones por corrupción y lavado de dinero a Bolsonaro comenzaron mucho antes del balotaje:

Se lo investiga por sospechas de corrupción y lavado de dinero vinculadas a la financiación de Dark Horse, la película biográfica de su padre Jair Bolsonaro. El expediente examina los fondos que habría aportado el exbanquero Daniel Vorcaro, d el Banco Master, para producirla, y busca esclarecer el destino de esos recursos y las condiciones en que se hicieron los pagos . Flávio negó las acusaciones y aseguró que el dinero de la película era privado.

vinculadas a la financiación de Dark Horse, la película biográfica de su padre Jair Bolsonaro. El expediente examina los fondos que habría aportado el exbanquero d . Flávio negó las acusaciones y aseguró que el dinero de la película era privado. La segunda causa, la que motivó la prohibición de salir del país, investiga posibles maniobras de lavado y evasión de divisas ligadas a negocios de apuestas. Gira en torno a Willer Tomaz, abogado cercano al senador, y a una posible relación económica de Bolsonaro con Alcazar Holdings, una sociedad radicada en Madeira (Portugal). El senador figura como usuario con amplios permisos de acceso a una cuenta empresarial vinculada con Tomaz. El expediente está bajo secreto de Justicia.

La fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos y la nueva investigación

Si bien el excandidato presidencial aseguró que no se iría de Brasil y se quedaría para reorganizar a la oposición, mientras cuestionaba el triunfo de Lula da Silva. En menos de 72 horas logró abandonar el país y establecerse con su esposa e hijas en Miami, Estados Unidos.

El martes 27 de octubre, el juez Flávio Dino ordenó abrir una tercera investigación por posible financiamiento extranjero irregular de su campaña y mencionó a Rockbridge Network, un grupo con sede en Estados Unidos cofundado por el viceprecidente estadounidense JD Vance. La investigación busca determinar si las plataformas digitales fueron manipuladas para darle mayor visibilidad a ciertos candidatos y reducir el alcance de otros, según informó Globo.

El juez también solicitó investigar el apoyo político que recibió el candidato liberal y la posibilidad de que haya sido por acceso a elementos de tierras raras y minerales críticos brasileños.