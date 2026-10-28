El ex candidato presidencial de Brasil Flávio Bolsonaro publicó una carta este miércoles en la que se asume como el "verdadero presidente" de Brasil y agradeció a Javier Milei por su "coraje" para ayudarlo a fugarse y a Donald Trump por acogerlo en Estados Unidos. Es la primera comunicación que hace desde el domingo a la noche luego de que Luiz Inácio Lula da Silva ganara la presidencia por cuarta vez y él denunciara fraude y no reconociera el resultado.

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"Ante todo, quiero agradecer al presidente Milei por su valentía, su sentido de la justicia y su respeto por la legalidad; también al presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por acogerme. Esta es una tierra de libertades y de hermanos que comparten los mismos valores que las buenas personas de mi país", empieza Bolsonaro en su carta.

Luego citó el devenir de la jornada del domingo e insisitó con los argumentos ya públicos: la supuesta "actuación ilegítima" del juez de la Corte Suprema, Cristiano Zanín, quien aceptó un pedido del Partido de los Trabajadores (PT) para extender el horario de votación, algo que también solicitó el bolsonarista Partido Liberal (PL) pero ante los tribunales de la justicia electoral (TSE).

"La actuación ilegítima e ilegal del exabogado de Lula permitió que se materializara una imposibilidad matemática, haciendo que Lula sumara más de 10 millones de votos adicionales entre la primera y la segunda vuelta", denunció Bolsonaro, sobre la gran cantidad de votos que consiguió Lula a fuerza de un cambio en su estrategia de campaña digital y mayor fuerza en las calles.

Y siguió: "A lo largo de toda la campaña, hubo abuso de poder político y económico, así como el uso del aparato estatal en favor de la reelección. Son hechos graves, expresamente prohibidos por la ley, que justifican la anulación de la candidatura de Lula y Alckmin".

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