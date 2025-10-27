Una región japonesa pide al ejército que sacrifique osos ante el aumento de los ataques

Imagen de archivo de un oso pardo enjaulado en Sunagawa, prefectura de Hokkaido, Japón.

El gobernador de Akita, una prefectura montañosa del norte de Japón, pidió la ayuda del ejército para proteger a los residentes de una oleada de ataques de osos sin precedentes.

"El agotamiento sobre el terreno está llegando a su límite", dijo el gobernador Kenta Suzuki en una publicación de Instagram el domingo, añadiendo que planea pedir ayuda para sacrificar a los osos.

El nuevo ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, se reunirá con Suzuki el martes por la mañana, según la agenda publicada por el ministerio.

La petición de Suzuki se produce tras el ataque de un oso en Akita el viernes, en el que murió una persona y otras tres resultaron heridas, en medio de un número récord de ataques en todo el país este año.

Las autoridades locales de Akita afirman que este año han muerto o resultado heridas 54 personas, frente a las 11 del año pasado, mientras que los avistamientos se han sextuplicado hasta superar los 8.000 incidentes.

El aumento del número de osos y la despoblación de las zonas rurales hacen que la gente entre cada vez más en contacto con ellos. Muchos encuentros se han producido en ciudades y pueblos donde los animales buscan comida, entrando a veces en las casas y, al menos en dos ocasiones, en supermercados.

El envejecimiento de la población japonesa también significa que hay muy pocos cazadores cualificados para perseguir a los osos, que parecen menos temerosos de los humanos que en el pasado.

Los osos negros japoneses, comunes en la mayor parte del país, pueden pesar hasta 140 kilos. Los osos pardos de la isla septentrional de Hokkaido pueden llegar a los 400 kilos.

Akita empezó a "distribuir spray repelente de osos a lo largo de las rutas escolares para garantizar la seguridad de los niños", dijo Suzuki en su mensaje.

Con información de Reuters