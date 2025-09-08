Médicos suizos inician una protesta de ayuno por Gaza ante el Parlamento

Médicos suizos iniciaron el lunes una protesta de ayuno ante el Parlamento por la guerra en Gaza, presionando a Berna para que adopte una postura más crítica respecto a la acciones de Israel en el enclave palestino.

Suiza ha condenado algunas acciones israelíes en el conflicto, como el ataque a un hospital el mes pasado, pero se ha abstenido de tomar medidas más contundentes, como la imposición de sanciones a Israel o el reconocimiento de un Estado palestino.

Los médicos se han inscrito para protestar ante el Parlamento en parejas, con estetoscopios y túnicas médicas salpicadas de sangre falsa, turnándose en ayunos de 24 horas en un sistema de relevos durante toda la sesión parlamentaria de septiembre.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Una túnica blanca solía protegerte. Hoy, si quieres salvar tu vida, te la quitas, y eso es intolerable, y es intolerable que no reaccionemos ante ello", dijo el profesor Pietro Majno-Hurst, cirujano y miembro de la organización Trabajadores Sanitarios Suizos contra el Genocidio.

La protesta se produce tras las acciones llevadas a cabo en universidades suizas y otras protestas durante el fin de semana, mientras la hambruna azota partes de Gaza.

"Podemos decir que el gobierno está actualmente callado, inactivo, yo diría que bastante cobarde, y está muy falto de coraje. Y creo que hoy es el momento de cambiar", comentó el profesor Karl Blanchet, director del Centro de Estudios Humanitarios de Ginebra, que participa en la protesta.

El Ministerio de Asuntos Exteriores no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. En respuesta a una carta de protesta de los organizadores de la huelga, declaró en julio que estaba conmocionado por el sufrimiento en Gaza y pedía acceso humanitario y un alto el fuego.

Suiza, que mantiene estrechos lazos con Israel pero una tradición de neutralidad, se ha sumado a las sanciones de la Unión Europea a Rusia por Ucrania, lo que ha provocado acusaciones de doble rasero por parte de algunos críticos.

Dos ciudadanos suizos murieron en los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel que desencadenaron la guerra de Gaza.

Con información de Reuters