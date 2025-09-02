El presidente de Israel se reunirá el jueves con el papa León XIV en el Vaticano

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Israel, Isaac Herzog, habla durante una rueda de prensa con el presidente letón, Edgars Rinkevics, en Riga, Letonia

El presidente de Israel, Isaac Herzog, viajará el jueves al Vaticano para reunirse con el papa León XIV, que recientemente ha intensificado sus llamamientos para que se ponga fin a la guerra en Gaza.

La visita, de un día de duración, se realiza por invitación del papa, según informó el martes la oficina de Herzog en un comunicado.

El presidente también se reunirá con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, jefe de la diplomacia vaticana, y visitará los Archivos y la Biblioteca Vaticanos, informó el comunicado.

"En el centro de sus reuniones estarán los esfuerzos para asegurar la liberación de los rehenes, la lucha contra el antisemitismo global y la salvaguarda de las comunidades cristianas en Oriente Próximo, junto con discusiones sobre otros asuntos políticos", dijo la presidencia.

León, el primer papa estadounidense, hizo la semana pasada un "firme llamamiento" para que se ponga fin al conflicto de casi dos años entre Israel y Hamás, pidiendo un alto el fuego permanente, la liberación de los rehenes retenidos en Gaza y el suministro de ayuda humanitaria.

Con información de Reuters