Presidente iraní Pezeshkian dice que Teherán busca la paz, pero no cederá a la coerción

FOTO DE ARCHIVO. El presidente iraní Masoud Pezeshkian visita la Organización Iraní de Energía Atómica en Teherán, Irán

7 nov (Reuters) -El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo el viernes que su país busca la paz, pero no será coaccionado para abandonar sus programas nuclear y de misiles, informaron los medios estatales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que Irán había estado preguntando si se podían levantar las sanciones estadounidenses contra el país.

"Estamos dispuestos a mantener conversaciones bajo marcos internacionales, pero no si dicen que no puedes tener una ciencia (nuclear), o el derecho a defenderte (con misiles) o de lo contrario te bombardearemos", afirmó Pezeshkian.

Irán ha descartado en repetidas ocasiones la posibilidad de negociar sobre sus capacidades defensivas, incluido su programa de misiles, y la idea de abandonar todo enriquecimiento de uranio en su suelo.

"Queremos vivir en este mundo en paz y seguridad, pero no ser humillados, y no es aceptable que nos impongan lo que quieran y nosotros nos limitemos a servirles", comentó Pezeshkian.

Israel considera a Irán una amenaza existencial. No obstante, Teherán dice que sus misiles balísticos, con un alcance de hasta 2.000 kilómetros, son una importante fuerza de disuasión y represalia contra Estados Unidos, Israel y otros posibles objetivos regionales. Niega estar buscando armas nucleares.

Con información de Reuters