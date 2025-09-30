Parlamento portugués aprueba una ley de inmigración modificada tras el veto

Migrantes protestan frente al Parlamento portugués por derechos y permisos de residencia, en Lisboa

sep (Reuters) -La mayoría parlamentaria de derecha de Portugal aprobó el martes un proyecto de ley revisado que pretende frenar la creciente afluencia de inmigrantes, después de que el Tribunal Constitucional bloqueó su versión anterior por ser demasiado dura con los familiares de los inmigrantes que quieran reunirse con ellos.

Todos los partidos de izquierda votaron en contra del proyecto de ley, que ofrece una ligera flexibilización de las restricciones, abordando únicamente los puntos más críticos planteados por el Tribunal Constitucional, lo que podría crear nuevos obstáculos para su entrada en vigor.

La legislación refleja el giro a la derecha de la política en gran parte de Europa, ya que los gobiernos intentan frenar el auge de la extrema derecha siendo más duros con la inmigración.

La revisión fue propuesta por la coalición gobernante de centroderecha y cuenta con el apoyo del partido de extrema derecha y antiinmigración Chega, a pesar de sus objeciones iniciales a que los inmigrantes tengan acceso a los pagos de la seguridad social desde el momento en que empiezan a cotizar.

Si bien el Parlamento mantiene el requisito general de dos años de residencia válida para que los inmigrantes puedan solicitar permiso para que sus cónyuges se reúnan con ellos en Portugal, ahora ese periodo puede reducirse a la mitad para las parejas que hayan estado juntas durante más de un año antes de trasladarse a Portugal.

Los inmigrantes también pueden solicitar que sus hijos menores de 18 años o las personas con discapacidad a su cargo se reúnan con ellos, independientemente del periodo de residencia legal del solicitante.

El ministro del Gabinete, Antonio Leitao Amaro, dijo que el proyecto de ley revisado "garantiza el equilibrio adecuado, ni con las puertas abiertas de par en par a los inmigrantes, ni con las puertas cerradas", ya que el país pretende controlar la inmigración en función de las necesidades de su mercado laboral y de su capacidad de integración.

"... pero el tiempo de una política (de inmigración) irresponsable se ha acabado", dijo a los legisladores antes de la votación.

El país, de unos 10,5 millones de habitantes, ha experimentado un importante aumento de la inmigración en los últimos años.

La Agencia de Inmigración y Asilo (AIMA) calcula que el año pasado residían legalmente en Portugal más de 1,5 millones de ciudadanos extranjeros, el doble que tres años antes.

Los brasileños son el grupo más numeroso, con más de 450.000 inmigrantes legales.

Con información de Reuters