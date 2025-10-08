EN VIVO
HAITI

Niños haitianos desplazados por la violencia casi se duplican en un año, según UNICEF

08 de octubre, 2025 | 14.16

La escalada de violencia en Haití ha provocado el desplazamiento de 680.000 niños, casi el doble que hace un año, a medida que los grupos armados refuerzan su control y los servicios públicos colapsan, informó UNICEF el miércoles.

La agencia estima que más de 6 millones de personas -más de la mitad de la población, incluidos 3,3 millones de niños- necesitan ahora ayuda humanitaria.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

El incremento de los desplazamientos, combinado con el deterioro de los servicios de salud y educación y el aumento de la violencia de las bandas, pone de relieve los crecientes riesgos que corren millones de haitianos, especialmente los niños.

CITA CLAVE

"Los niños de Haití están sufriendo violencia y desplazamientos a una escala aterradora", dijo la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. "Cada vez que se ven obligados a huir, pierden no sólo sus hogares, sino también la oportunidad de ir a la escuela y, simplemente, de ser niños".

SIGUIENDO LAS CIFRAS

Según UNICEF, más de un millón de niños se enfrentan a niveles críticos de inseguridad alimentaria. Se calcula que unos 288.500 niños menores de 5 años sufrirán desnutrición aguda en 2025. Unos 2,7 millones de personas viven en zonas controladas por grupos armados, mientras que los desplazamientos internos han ascendido a 246.000 en lo que va de año.

Más de 1,3 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, y los niños se llevan cada vez más la peor parte de la crisis, advirtió la agencia.

CONTEXTO

Las bandas armadas han ampliado su control a extensas zonas de Haití, abrumando a las fuerzas policiales locales y obligando a los grupos humanitarios a reducir sus operaciones.

El mes pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó un plan respaldado por Estados Unidos para ampliar la misión internacional de seguridad desplegada para apoyar a las autoridades haitianas. La fuerza, puesta en marcha hace más de 15 meses, sigue careciendo de fondos, personal y equipos.

(Reportaje de Harold Isaac en Puerto Príncipe; Redacción de Natalia Siniawski; Edición de Matthew Lewis, Editado en español por Juana Casas)

