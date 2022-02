Rusia-Ucrania: día clave para la ONU y la UE sobre el conflicto bélico

Ambos organismos se reunirán en las próximas horas para definir posiciones y debatir nuevas sanciones a Rusia tras la invasión.

El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se reunirá este domingo para votar una convocatoria de la Asamblea General en relación a la invasión de Rusia sobre Ucrania para el lunes siguiente. El objetivo es condenar la ofensiva del ejército liderado por el presidente Vladimir Putin. Será la cuarta reunión desde el lunes pasado; esta vez solicitada por Estados Unidos y Albania. Será a las 17 horas de Argentina, según Europa Press.

Esta nueva convocatoria se dio luego de que Rusia -uno de los cinco miembros permanentes de dicho consejo- vetara la resolución del máximo órgano para "deplorar la agresión" a las diferentes ciudades ucranianas. Para que la reunión extraordinara de la Asamblea General solo basa que 9 de los 15 miembros voten a favor; es decir, Rusia no podrá oponerse a ella.

¿Cuál es el objetivo? Que los 193 miembros de la ONU tomen posición sobre el conflicto bélico y sobre la violación de la Carta de las Naciones Unidas, informaron desde la agencia AFP. Este llamamiento se dio horas después de que el máximo mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidiera privar a Rusia de su derecho a voto en el Consejo de Seguridad de la ONU y exigiera, a su vez, la retirada de las tropas rusas. "El respeto del derecho internacional humanitario y la protección de los civiles son ahora primordiales", señaló el secretario general del ente, António Guterres.

Por su parte, el domingo también será un día clave para los cancilleres de la Unión Europea (UE). Los ministros europeos de Asuntos Exteriores se reunirán a través de una videoconferencia para hablar del apoyo de la comunidad política hacia Ucrania ante la invasión. Además, podrían debatir nuevas sanciones.

El encuentro virtual será a las 18 horas (14hs en nuestro país) "con el fin de adoptar medidas adicionales en apoyo a Ucrania", avisó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell desde su cuenta de Twitter. "Propondré un paquete de asistencia urgente a las fuerzas ucranianas para apoyarlas en su lucha heróica", sostuvo. Por otra parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, comunicó que la UE facilitará "entregas de ayuda militar" al país afectado.

Cabe recordar que el Gobierno de Ucrania solicitó la expulsión de Rusia del Swift, algo que generó dudas en países de la Unión Europea por los problemas que puede generar en relación a la entrega de gas ruso. De todas formas, Alemania aceptó una "limitación focalizada y funcional" del acceso de Rusia a dicho sistema -decisión que se llevó a cabo hace minutos-.

Sobre esto último, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba, afirmó desde su página oficial de Facebook: "Ya se iniciaron los preparativos técnicos. La decisión oficial aún no ha sido emitida pero comenzaron los preparativos para implementar la sanción (de desconectar a Rusia del sistema financiero)".

Bloquean los bancos rusos sancionados y los vetan del sistema Swift

Todos los bancos rusos sancionados por la comunidad internacional, serán desconectados del sistema internacional de pagos Swift, informó el Gabinete alemán, al término de las conversaciones de los líderes occidentales de Francia, Canadá, Italia, Reino Unido, la Comisión Europea y la propia Alemania. A su vez avisaron que "si es necesario" se sumarán otros bancos rusos a la exclusión de dicho sistema.



El Ejecutivo alemán no descartó nuevas sanciones contra Rusia si continúa la operación militar en Ucrania. Cabe destacar que el código SWIFT (Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una combinación alfanumérica que se emplea para identificar el banco de destino de una transferencia bancaria internacional. Por lo tanto, dicha decisión llevaría a excluir a Rusia del sistema bancario mundial; es decir, un bloqueo internacional que aislaría sus finanzas.