Unos 22 migrantes mueren frente a las costas griegas tras pasar seis días en el mar

​Veintidós migrantes murieron frente a las costas de Grecia tras ‌pasar seis días ‌en el mar a bordo de un bote de goma, informó el servicio de guardacostas griego en un comunicado emitido a última hora del viernes.

Veintiséis personas fueron ​rescatadas por ⁠un buque de la agencia ‌europea de fronteras Frontex ⁠frente a la isla ⁠de Creta.

"Durante el trayecto, los pasajeros (de la lancha neumática) perdieron la orientación ⁠y permanecieron en el ​mar durante seis días ‌sin agua ni comida", ‌señaló.

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Los migrantes rescatados contaron a ⁠las autoridades que 22 de ellos murieron en el mar y que los cadáveres fueron ​arrojados por ‌la borda por orden de uno de los traficantes, según el comunicado.

Grecia ha sido durante mucho tiempo una puerta ⁠de entrada preferida a Europa para migrantes y refugiados procedentes de Oriente Medio, África y Asia.

En 2015-2016, se situó en primera línea de la crisis migratoria europea y casi ‌un millón de personas llegaron a sus islas, principalmente desde Turquía. Muchos siguen intentando cruzar el mar Mediterráneo en embarcaciones pequeñas y los accidentes ‌no son infrecuentes.

Desde entonces, Grecia ha endurecido su postura respecto a los ‌migrantes, reforzando ⁠los controles fronterizos con vallas y patrullas marítimas.

Con información de Reuters