La Corte Internacional de Justicia ordena a Israel permitir la entrada de ayuda a Gaza

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró este miércoles que Israel "tiene la obligación" de "acceder y facilitar" la distribución de ayuda a los palestinos de la Franja de Gaza, incluida la ofrecida por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente (Unrwa).

"La Corte considera que Israel tiene la obligación de aceptar los planes para la entrega de ayuda, tanto de Naciones Unidas como de sus entidades", afirmó el presidente del tribunal, Yuji Iwasawa, quien indicó que Israel "debe cubrir las necesidades básicas de la población en Gaza", lo que incluye ofrecer "los medios necesarios para garantizar su supervivencia".

Así, como "potencia ocupante", Israel "tiene la obligación de cubrir las necesidades de la población local, lo que incluye la entrega de productos esenciales y vitales para su bienestar". "El libre movimiento del personal de Naciones Unidas en la zona para la entrega de esta ayuda también debe ser respetado por Israel", puntualizó, en respuesta a una consulta formulada por la Asamblea General de la ONU.

Asimismo, aseguró que las autoridades israelíes no "ofrecieron pruebas que respalden que el personal de la Unrwa está vinculado con Hamas", como indicó el Ejército israelí en varias ocasiones. "Estas acusaciones no se encuentran respaldadas", afirmó Iwasawa, a pesar de que Israel prohibió las actividades de la agencia en suelo israelí tras considerar que su personal estuvo implicado en los ataques perpetrados por Hamas el 7 de octubre de 2023.

Además, reivindicó que, precisamente desde octubre de 2023, la agencia de la ONU fue "una pieza fundamental para la respuesta humanitaria" en el enclave y sirvió a los refugiados palestinos para obtener "ayuda urgente" y salvar sus vidas. "Israel tiene la obligación de no impedir las operaciones de las entidades de la ONU y otras organizaciones y terceros países, así como de cooperar de buena fe con ellas", añadió.

El "derecho" de Palestina a "contar con un Estado independiente"

El presidente de la CIJ insistió con que es necesario reconocer "el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, así como su derecho a contar con un Estado independiente y soberano, con seguridad y paz". "Las resoluciones de la ONU contribuyen a la estabilidad regional y de todos los Estados de Medio Oriente", ha apuntado.

"Por todos estos motivos, el tribunal, de forma unánime, considera que tiene jurisdicción para emitir este documento", apuntó, antes de afirmar que "Israel debe cumplir sus obligaciones bajo el derecho internacional como potencia ocupante". "Es necesario que se garantice que la población palestina de los territorios ocupados cuenten con los suministros esenciales para desarrollar su vida diaria, como alimentos, agua, ropa, refugio, combustible y suministros médicos", afirmó.

Con información de EuropaPress