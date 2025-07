Israel atacó una escuela con niños desplazados en un campo de refugiados en Gaza

Israel atacó una escuela dentro del campo de refugiados Bureji que funcionaba como casa de niños desplazados que "no tienen a donde ir" ya que sus hogares fueron destruidos o están en zonas actualmente bombardeadas.

Mostafa Abu Wotfa fue testigo del ataque en esa zona del centro de la franja a la madrugada, cuando los niños estaban durmiendo. "El ataque se sintió como un anillo de fuego. Estos son chicos en edad escolar. Aquí no hay más que chicos. Solo es un refugio para chicos que no tienen a donde ir. Estos drones están dirigiendo sus ataques a carpas de nylon donde sólo hay gente durmiendo. Honestamente no entiendo por qué", le dijo a la cadena de noticias Al Jazeera.