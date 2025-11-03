Israel viola el alto el fuego y dos palestinos murieron tras nuevos ataques contra Gaza

Al menos dos palestinos murieron este lunes a causa de disparos efectuados por el Ejército de Israel en los alrededores de la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo alcanzado entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, ambos murieron en un ataque en la zona de Al Baraksat, extremo confirmado por el diario Filastin. Además, varios palestinos resultaron heridos por disparos israelíes en el campamento de refugiados de Bureij (centro).

El Ejército israelí llevó a cabo diversos bombardeos y ataques contra Gaza desde la entrada del alto el fuego. Si bien aseguran que las fuerzas actúan contra "sospechosos" que cruzan la 'línea amarilla' o en respuesta a supuestos ataques, Hamás acusó a Israel de incumplir el acuerdo "desde el primer día".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.



