EN VIVO
Franja de Gaza

Israel viola el alto el fuego y dos palestinos murieron tras nuevos ataques contra Gaza

En VIVO - Actualizado hace 29 minutos

Al menos dos palestinos murieron este lunes a causa de disparos efectuados por el Ejército de Israel en los alrededores de la ciudad de Rafá. Hamás acusó a Israel de incumplir el acuerdo "desde el primer día".

Al menos dos palestinos murieron este lunes a causa de disparos efectuados por el Ejército de Israel en los alrededores de la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo alcanzado entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, ambos murieron en un ataque en la zona de Al Baraksat, extremo confirmado por el diario Filastin. Además, varios palestinos resultaron heridos por disparos israelíes en el campamento de refugiados de Bureij (centro).

El Ejército israelí llevó a cabo diversos bombardeos y ataques contra Gaza desde la entrada del alto el fuego. Si bien aseguran que las fuerzas actúan contra "sospechosos" que cruzan la 'línea amarilla' o en respuesta a supuestos ataques, Hamás acusó a Israel de incumplir el acuerdo "desde el primer día".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

 


 

 

 

Hace 1 hora

Tras la ofensiva de Israel, Erdogan pide a los países musulmanes abordar el proceso de reconstrucción de Gaza

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este lunes que Hamás está "decidido" a respetar el acuerdo alcanzado con Israel sobre la propuesta de Estados Unidos para la Franja de Gaza.

 

 

"Hamás parece estar bastante decidido a cumplir el acuerdo. Sin embargo, todos podemos ver que el historial de Israel sobre este asunto es muy pobre", argumentó, antes de recordar que "más de 200 inocentes han sido masacrados des la entrada en vigor del alto el fuego bajo diversas excusas.

 

 

De esta manera, remarcó que "estos ataques, que no están dirigidos solo contra civiles, sino también con el camino hacia la paz, nunca obstruirán el entendimiento sobre la necesidad de hallar una solución justa y duradera al problema palestino-israelí", según ha recogido la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

Hace 4 horas

Israel viola el alto el fuego y dos palestinos murieron tras nuevos ataques contra Gaza

Al menos dos palestinos murieron este lunes a causa de disparos efectuados por el Ejército de Israel en los alrededores de la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo alcanzado entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

 

 

El Ejército israelí llevó a cabo diversos bombardeos y ataques contra Gaza desde la entrada del alto el fuego. Si bien aseguran que las fuerzas actúan contra "sospechosos" que cruzan la 'línea amarilla' o en respuesta a supuestos ataques, Hamás acusó a Israel de incumplir el acuerdo "desde el primer día".

Hace 5 horas

Hamás entregó otros tres cadáveres de rehenes

Hamás entregó el domingo los cadáveres de tres rehenes, mientras el grupo miliciano palestino e Israel se culpaban mutuamente de las violaciones de la precaria tregua que ha detenido en gran parte dos años de guerra.

 

 

Las fuerzas israelíes en Gaza recibieron ataúdes con los cuerpos de tres rehenes, enviados a través de la Cruz Roja, según informó la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Los restos serán trasladados a Israel para su identificación.

Trending
Fútbol Argentino
El fútbol y las crypto, dos mundos que coquetean y dan plataforma a escándalos Ezequiel Fernández Moores
Las más vistas