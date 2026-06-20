Francia prohíbe consumo de alcohol en festivales de música debido a alerta roja por ola de calor

Imagen de archivo de un letrero de una farmacia mostrando temperatura de 37 grados Celsius en París, Francia. 19 de junio de 2026. REUTERS/Alice Sacco

Francia anunció el sábado que el ‌consumo de ‌alcohol durante los festivales anuales de la "Fête de la Musique" quedará prohibido el 21 de junio en los ​departamentos o ⁠distritos administrativos que se ‌encuentren bajo alerta ⁠roja por ⁠ola de calor a partir del mediodía del domingo.

• "Los ⁠prefectos emitirán decretos que ​prohíban el ‌consumo de alcohol ‌en los espacios públicos ⁠de los departamentos en alerta roja", indicó la oficina del ​primer ‌ministro, Sébastien Lecornu, en un comunicado tras una reunión de crisis.

• "Para todos los actos ⁠organizados por el Estado y sus organismos, se han dado instrucciones de no ofrecer alcohol", añadió.

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• "Se esperan temperaturas muy elevadas ‌a largo plazo en todo el país", señaló la agencia meteorológica Météo France en su última actualización ‌del sábado, al anunciar la alerta roja por ‌ola de ⁠calor para 35 departamentos para el ​domingo, incluido París.

Con información de Reuters