Las inundaciones en la zona montañosa de Bhotekoshi, Rasuwa, causaron enormes pérdidas humanas y materiales, al norte de Nepal y cerca de la frontera con el Tíbet. Según la última actualización de las autoridades nepalís, hasta el momento se recuperaron 157 cadáveres.

Los asentamientos ribereños de los distritos Rasuwa, Dhading y Nuwakot sufrieron graves daños. En algunos casos, asentamientos enteros también fueron arrasados, según el diario Online Khabar. Varias localidades fueron atravesadas por la crecida de los ríos Bhote Koshi y Trishuli.

También se desconoce con precisión cuántas personas siguen desaparecidas tras la destrucción de los asentamientos. De acuerdo a cifras brindadas por la Policía de Nepal, se encontraron 3 cadáveres en Rasuwa, 13 en Nuwakot, 64 en Dhading, 19 en Gorkha, 9 en Tanahun y 22 en Nawalparasi Este.

Entre los desaparecidos se encuentran miembros del Ejército de Nepal, la Policía de Nepal, la Fuerza de Policía Armada, funcionarios públicos y personas que trabajaban en diversos proyectos energéticos.

De los heridos en la inundación, 20 están recibiendo tratamiento en el Hospital Universitario Tribhuvan, Maharajgunj, Katmandú, 4 en el Centro de Trauma, 3 en el Hospital Bir, 1 en el Hospital Birendra Sainik, Chhauni, 3 en el Hospital Norvic y 9 en el Hospital Trishuli.

La crecida arrastró viviendas, vehículos, puentes, carreteras y obras hidroeléctricas. Las imágenes difundidas mostraron una masa de agua y barro avanzando con gran fuerza por los valles del Himalaya.

Dado su aspecto y velocidad, algunos medios locales describieron al fenómeno como una especie de “tsunami". Pero en realidad se trató de una riada o inundación repentina.

También se perdió el contacto con 348 turistas; 291 son extranjeros y 93 locales.

Los daños económicos

Las inundaciones del miércoles provocaron daños económicos por un valor de más de 200 mil millones de rupias, según estimaciones iniciales del gobierno, en el sector de la infraestructura.

La situación provocó graves daños a la infraestructura e incalculables a los sectores energético y turístico. El gobierno le dará prioridad a la construcción de puentes y rutas, ya que fueron arrasados 35 puentes de hormigón y 45 puentes colgantes.

En tanto, el Ejército de Nepal desplegó un operativo de emergencia con 14 helicópteros y fuerzas de seguridad en zonas de difícil acceso como Syabrubesi.