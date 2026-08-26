Al menos 22 personas murieron y cientos permanecen desaparecidas tras una devastadora inundación en el distrito montañoso de Rasuwa, al norte de Nepal y cerca de la frontera con el Tíbet. Varias localidades fueron atravesadas por la crecida de los ríos Bhote Koshi y Trishuli.

La crecida arrastró viviendas, vehículos, puentes, carreteras y obras hidroeléctricas. Las imágenes difundidas mostraron una masa de agua y barro avanzando con gran fuerza por los valles del Himalaya.

Dado su aspecto y velocidad, algunos medios locales describieron al fenómenos como una especia de “tsunami". Pero en realidad se trató de una riada o inundación repentina.

Hasta el momento, las autoridades nepalíes confirmaron que se perdió el contacto con 384 turistas (291 son extranjeros y 93 locales) que realizaban senderismo en Langtang o se dirigían en peregrinación al monte Kailash Mansarovar.

¿Qué es una riada?

Una riada es una crecida súbita y extraordinaria del caudal de un río o torrente. Cuando el volumen y ka velocidad del agua superan la capacidad del cauce, el río puede desbordarse e inundar rápidamente las zonas cercanas.

Las denominadas inundaciones repentinas suponen un peligro por la rapidez con la que aumenta el caudal de agua. Pero no necesariamente una riada solo transporta solo agua, ya que en zonas montañosas también puede incorporar barro, piedras, árboles, vehículos y otros materiales.

La situación en Nepal mostró esa combinación de agua y sedimentos desplazándose por los valles. Una inundación puede desarrollarse de forma progresiva, mientras que una riada repentina puede producir una subida extremadamente rápida del nivel y la velocidad del agua.

¿Por qué se produjo la riada?

Las primeras hipótesis de los equipos de emergencia sugieren que un sismo en la región alta del Himalaya habría desencadenado una avalancha de hielo y rocas, lo que bloqueó temporalmente el cauce del río en en territorio tibetano antes de provocar la estampida de agua.

El desborde también causó graves daños materiales del lado china, especialmente en el paso fronterizo de Gyirong. Las autoridades advirtieron sobre el riesgo inminente de una segunda inundación dado que persisten obstrucciones aguas arriba.

Ante la posibilidad de nuevos aludes, el gobierno nepalí ordenó la evacuación de las poblaciones costeras del río Trishuli, mientras que los estados limítrofes de India, Bihar y Uttar Pradesh emitieron alertas de emergencia por la bajada de caudales desde la cordillera.

Operativo de búsquedas

Entre los turistas internacionales varados hay 105 ciudadanos indios, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y un neerlandés, mientras se intenta verificar el origen del resto del contingente.

En tanto, el Ejército de Nepal desplegó un operativo de emergencia con 14 helicópteros y fuerzas de seguridad en zonas de difícil acceso como Syabrubesi.

Hasta el momento fueron rescatadas 88 personas con vida, mientras se busca intensamente a 32 efectivos de la policía fronteriza que quedaron incomunicados tras la destrucción de sus bases.