Las lluvias torrenciales en el suroeste de China dejan diez muertos y miles de evacuados

Lluvias torrenciales afectaron el suroeste de China y se cobraron diez vidas por el derrumbe de una vivienda y un deslizamiento de tierra, informó el miércoles la cadena estatal CCTV, y decenas de miles de personas fueron evacuadas como medida de precaución.
• Las autoridades de prevención de desastres evacuaron a 21.784 personas tras las fuertes lluvias caídas en varias zonas del suroeste de China, entre ellas las de Chengdú y Zigong.
• Cinco personas fallecieron en la provincia de Sichuan, después de que el agua de lluvia acumulada provocara el derrumbe de un techo y de una pared durante una cena para celebrar los resultados de las pruebas de acceso a la universidad de unos estudiantes el martes, según la CCTV.
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• Tres personas fallecieron en la vivienda, situada en el condado de Changning, en Sichuan, mientras que otras dos murieron en el hospital donde se atendía a 17 heridos. Sin embargo, no estaba claro si las cifras incluían a niños o jóvenes.
• Las autoridades de Sichuan declararon esta semana una alerta por lluvias intensas y advirtieron sobre los riesgos de desastres. Las lluvias torrenciales que caen desde el martes han provocado dos desastres que han cortado las carreteras en las zonas montañosas de Garze y Aba, informó la CCTV.
• Las autoridades están investigando la causa del deslizamiento de tierra del lunes en una obra de la región de Guangxi que sepultó a cinco personas, que posteriormente fueron rescatadas sin vida por los equipos de rescate, según la CCTV.
• La arena y la grava sueltas en la zona del cañón de alta montaña podrían provocar deslizamientos de tierra, según habían señalado anteriormente las autoridades.
• Desde el comienzo del verano, Guangxi, al igual que muchas zonas del suroeste de China, ha sufrido fuertes lluvias.
Con información de Reuters