Las lluvias torrenciales en el suroeste de China dejan diez muertos y miles de evacuados

FOTO DE ARCHIVO. Varias personas se encuentran de pie en medio de las aguas de una inundación en un almacén de materiales de construcción, tras las fuertes lluvias provocadas por los restos del tifón Dolphin, en Xuchang

​Lluvias torrenciales afectaron el suroeste de China y se cobraron diez vidas por el derrumbe ‌de una vivienda ‌y un deslizamiento de tierra, informó el miércoles la cadena estatal CCTV, y decenas de miles de personas fueron evacuadas como medida de precaución.

• Las autoridades de prevención de desastres evacuaron a 21.784 personas tras las fuertes lluvias caídas en ​varias zonas del ⁠suroeste de China, entre ellas las de Chengdú ‌y Zigong.

• Cinco personas fallecieron en ⁠la provincia de Sichuan, después ⁠de que el agua de lluvia acumulada provocara el derrumbe de un techo y de una pared ⁠durante una cena para celebrar los resultados ​de las pruebas de acceso a ‌la universidad de unos estudiantes ‌el martes, según la CCTV.

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• Tres personas ⁠fallecieron en la vivienda, situada en el condado de Changning, en Sichuan, mientras que otras dos murieron en el hospital donde se atendía a ​17 heridos. ‌Sin embargo, no estaba claro si las cifras incluían a niños o jóvenes.

• Las autoridades de Sichuan declararon esta semana una alerta por lluvias intensas y advirtieron sobre ⁠los riesgos de desastres. Las lluvias torrenciales que caen desde el martes han provocado dos desastres que han cortado las carreteras en las zonas montañosas de Garze y Aba, informó la CCTV.

• Las autoridades están investigando la causa del deslizamiento de tierra del ‌lunes en una obra de la región de Guangxi que sepultó a cinco personas, que posteriormente fueron rescatadas sin vida por los equipos de rescate, según la CCTV.

• La arena y la grava sueltas ‌en la zona del cañón de alta montaña podrían provocar deslizamientos de tierra, según habían señalado anteriormente las ‌autoridades.

• Desde el ⁠comienzo del verano, Guangxi, al igual que muchas zonas del suroeste de China, ​ha sufrido fuertes lluvias.

Con información de Reuters