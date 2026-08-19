Miércoles 19 de Agosto del 2026 Mie 19 Ago
Cotizaciones
Dólar Oficial $1515
Dólar Tarjeta $1969.5
Dólar Blue $1555
Dólar CCL $1575.5
Euro $1688.03
Riesgo País 408
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Asia

Las lluvias torrenciales en el suroeste de China dejan diez muertos y miles de evacuados

19 de agosto, 2026 | 03.11
Las lluvias torrenciales en el suroeste de China dejan diez muertos y miles de evacuados

​Lluvias torrenciales afectaron el suroeste de China y se cobraron diez vidas por el derrumbe ‌de una vivienda ‌y un deslizamiento de tierra, informó el miércoles la cadena estatal CCTV, y decenas de miles de personas fueron evacuadas como medida de precaución.

• Las autoridades de prevención de desastres evacuaron a 21.784 personas tras las fuertes lluvias caídas en ​varias zonas del ⁠suroeste de China, entre ellas las de Chengdú ‌y Zigong.

• Cinco personas fallecieron en ⁠la provincia de Sichuan, después ⁠de que el agua de lluvia acumulada provocara el derrumbe de un techo y de una pared ⁠durante una cena para celebrar los resultados ​de las pruebas de acceso a ‌la universidad de unos estudiantes ‌el martes, según la CCTV.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• Tres personas ⁠fallecieron en la vivienda, situada en el condado de Changning, en Sichuan, mientras que otras dos murieron en el hospital donde se atendía a ​17 heridos. ‌Sin embargo, no estaba claro si las cifras incluían a niños o jóvenes.

• Las autoridades de Sichuan declararon esta semana una alerta por lluvias intensas y advirtieron sobre ⁠los riesgos de desastres. Las lluvias torrenciales que caen desde el martes han provocado dos desastres que han cortado las carreteras en las zonas montañosas de Garze y Aba, informó la CCTV.

• Las autoridades están investigando la causa del deslizamiento de tierra del ‌lunes en una obra de la región de Guangxi que sepultó a cinco personas, que posteriormente fueron rescatadas sin vida por los equipos de rescate, según la CCTV.

• La arena y la grava sueltas ‌en la zona del cañón de alta montaña podrían provocar deslizamientos de tierra, según habían señalado anteriormente las ‌autoridades.

• Desde el ⁠comienzo del verano, Guangxi, al igual que muchas zonas del suroeste de China, ​ha sufrido fuertes lluvias.

Con información de Reuters

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Las más vistas