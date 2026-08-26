Catástrofe en Nepal: 22 muertos y casi 400 desaparecidos por inundaciones

Al menos 22 personas murieron y cientos permanecen desaparecidas tras una devastadora inundación en el distrito montañoso de Rasuwa, al norte de Nepal y en la frontera con la región autónoma del Tíbet. El fenómeno, provocado por la crecida del río Bhotekoshi/Lhende Khola, destruyó decenas de asentamientos, puestos de control y mercados a lo largo de su cauce.

Las autoridades nepalíes confirmaron que se perdió el contacto con 384 turistas (291 de ellos extranjeros y 93 locales) que realizaban la ruta de senderismo en Langtang o se dirigían en peregrinación al monte Kailash Mansarovar. Entre los viajeros internacionales varados figuran 105 ciudadanos indios, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y un neerlandés, mientras se intenta verificar el origen del resto del contingente.

El Ejército de Nepal desplegó un operativo de emergencia con 14 helicópteros y fuerzas de seguridad en zonas de difícil acceso como Syabrubesi. Hasta el momento se logró rescatar a 88 personas con vida, mientras se busca intensamente a 32 efectivos de la policía fronteriza que quedaron incomunicados tras la destrucción de sus bases.

Hipótesis sobre la tragedia y riesgo transfronterizo

Las primeras investigaciones de los equipos de emergencia sugieren que un sismo en la región alta del Himalaya habría desencadenado una avalancha de hielo y rocas, bloqueando temporalmente el cauce del río en territorio tibetano antes de provocar la estampida de agua. El desborde causó graves daños materiales del lado chino, especialmente en el paso fronterizo de Gyirong.

Las autoridades advirtieron sobre el riesgo inminente de una segunda inundación debido a que persisten obstrucciones aguas arriba. Ante la amenaza de nuevos aludes, el gobierno nepalí ordenó la evacuación de las poblaciones costeras del río Trishuli, mientras que los estados limítrofes de India, Bihar y Uttar Pradesh, emitieron alertas de emergencia por la bajada de caudales desde la cordillera.

Con información de EuropaPress.y de la Agencia Deutsche Welle.