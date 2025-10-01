Las bolsas europeas, estables gracias al sector sanitario y pese a la debilidad general

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

ers) -Las bolsas europeas se mantenían estables el miércoles: las ganancias de los grandes valores del sector sanitario compensaban la caída del mercado general mientras los inversores se preocupaban por un posible retraso en los datos de empleo de Estados Unidos.

El índice paneuropeo STOXX 600 se mantenía estable, en 557,9 puntos, a las 0711 GMT, tras registrar su tercera subida mensual consecutiva en septiembre.

Las bolsas locales cotizaban dispares. El DAX alemán perdía un 0,5%, mientras que el FTSE 100 británico subía un 0,2% y alcanzaba su máximo histórico.

Los valores del sector sanitario subían un 2,7% después de que Pfizer y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijeran el martes que habían llegado a un acuerdo por el que la farmacéutica aceptaba bajar los precios de los medicamentos con receta.

Por otra parte, Novartis ganaba un 2,8% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU aprobara el tratamiento oral de la farmacéutica suiza para pacientes con un tipo de enfermedad inflamatoria crónica de la piel.

En cuanto a los datos, los precios de la vivienda en el Reino Unido avanzaban ligeramente más rápido de lo esperado en septiembre, mientras que la inflación en la eurozona se publicará más tarde, también el miércoles.

El informe de empleo del sector privado de EEUU, que se publicará más tarde, podría acaparar más atención a falta del informe de empleo no agrícola del viernes, ya que la Administración estadounidense cerró gran parte de sus operaciones el miércoles.

Con información de Reuters