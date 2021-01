A la espera de que el presidente electo Joe Biden asuma en su cargo el próximo lunes 20 de enero, en Estados Unidos se viven días sumamente movidos. El pasado miércoles 6 del mismo mes, decenas de manifestantes y seguidores de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio y ocuparon diferentes partes del edificio, con el objetivo de anular las elecciones presidenciales en las que su líder fue derrotado. Tras las críticas recibidas en todo el mundo, el propio actor de origen austríaco Arnold Schwarzenegger se sumó a los descargos con un video en el que mostró la célebre espada de Conan y también comparó los hechos de violencia de su país con el nazismo, cuyas consecuencias vivió en primera persona.

Schwarzenegger, protagonista de las famosas películas de "Terminator", fue gobernador de California entre el 2003 y el 2011 por el partido Republicano. Con el fin de generar consciencia en el público, subió un video a su cuenta de Twitter que rápidamente superó el millón de reproducciones. En el mismo, sostuvo: “Como inmigrante en este país, me gustaría decir algunas palabras. Yo crecí en Austria, estoy muy al tanto de 'La noche de los cristales rotos', fue una noche de violencia contra los judíos llevada cabo en 1938 por el equivalente Nazi de los 'Proud Boys' y el miércoles fue un día de los cristales rotos justo aquí en Estados Unidos”.

"Hay cristales rotos de las ventanas del Capitolio de Estados Unidos, pero la turba no solo rompió los cristales de las ventanas del Capitolio, sino que rompieron las ideas que dábamos por garantizadas. No sólo rompieron las puertas del edificio que alberga la democracia estadounidense, sino que arrollaron los mismísimos principios sobre los que se fundó nuestro país. Crecí en las ruinas de un país que sufría la falta de democracia. Nací en 1947, dos años después de la Segunda Guerra Mundial y de niño estaba rodeado de hombres colapsados. No lo culpé a mi padre porque nuestro vecino le hacía lo mismo a su familia y también el vecino de al lado... Lo escuché con mis propios oídos y lo vi con mis propios ojos”, añadió.

Luego, Schwarzenegger señaló a Trump como responsable de lo sucedido en el Capitolio, que dejó varios de heridos, 4 muertos, decenas de detenidos y destrozos : "El presidente Trump quería dar la vuelta a los resultados de unas elecciones, de unas elecciones justas. Quería perpetrar un golpe de Estado engañando a la gente con mentiras. Es un líder fracasado. Mi padre y mis vecinos también fueron engañados con mentiras". Incluso, realizó una dura confesión: "Nunca compartí esto tan públicamente porque es un recuerdo muy doloroso. Mi papá volvía a casa borracho, una o dos veces por semana, y gritaba y nos pegaba, y asustaba a mi madre".

Antes de finalizar con su descargo, el mítico actor de Hollywood alzó una curiosa espada y manifestó: "Esta es la espada de Conan. Cuanto más templas una espada, más fuerte se vuelve. Cuanto más la golpeas con un martillo y más la calientas al fuego para luego templarla con agua y así sucesivamente. Cuanto más lo hagas, más fuerte se vuelve. Nuestra democracia es como el acero de esta espada, cuanto más lo templas, más fuerte se vuelve".

"El patriotismo significa estar del lado del país, no del lado del presidente. Creo que, con lo impactados que estamos por los eventos que han ocurrido estos días, saldremos más fuertes como nación porque hemos entendido lo que podemos perder. Necesitamos reformar para que esto no vuelva a ocurrir", agregó Schwarzenegger, con una música épica de fondo.

Schwarzenegger le deseó éxitos al presidente electo Joe Biden:

El actor de Terminator le envió buenos deseos a Joe Biden, quien venció a Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2020: "Presidente electo Biden, te deseamos un gran éxito como nuestro próximo Presidente. Si tienes éxito, nuestra nación tendrá éxito. Te apoyamos con todos nuestros corazones siempre que busques unirnos bajo el mismo paraguas. Y para aquellos que crean que pueden subvertir la Constitución de los Estados Unidos, sabed esto: nunca ganaréis"