Un avión de carga se estrelló tras un despegue fallido en el aeropuerto de Louisville

Un avión de carga se estrelló en las afueras de la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, Estados Unidos, después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali y generó una enorme columna de humo negro visible desde varios kilómetros, además de un incendio en tierra que movilizó a decenas de equipos de emergencia. Ocurrió a las 17.15 de este martes y aunque hay reporte de heridos, no se sabe cuántos. Tampoco se reveló si hubo muertos.

Los medios locales difundieron rápidamente una gigantesca nube de humo oscuro que cubría parte del cielo de Louisville mientras los bomberos intentaban controlar las llamas. Varias dotaciones trabajaron durante horas para sofocar el fuego y enfriar los restos del avión, que quedaron esparcidos en la cercanía del aeropuerto. Los Servicios de Emergencia de Louisville Metro emitieron una orden de confinamiento con el fin de evitar la exposición al humo y posibles sustancias tóxicas liberadas por el incendio. Vecinos de la zona relataron que el estruendo fue tan fuerte que hizo vibrar los vidrios de las casas y que, minutos después, pudieron ver el fuego a lo lejos.

El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville informó que hubo personas heridas, aunque todavía no se reveló ni la cantidad ni su estado. Las autoridades estatales pidieron a la población mantenerse alejada de la zona y evitar bloquear el trabajo de los rescatistas. "Hay un incendio activo y escombros esparcidos en un área amplia. Pedimos a todos que respeten el perímetro de seguridad", comunicó la policía en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

Según confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave tenía como destino Honolulu, en el archipiélago de Hawái. Poco después de iniciar el ascenso, el avión perdió altitud y cayó en las inmediaciones del aeropuerto, lo que provocó una explosión e incendió un estacionamiento cercano.

Reacciones oficiales y pedido de oraciones

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, expresó su preocupación a través de un mensaje en redes sociales y pidió rezar por ellos. "Los servicios de emergencia ya están en el lugar y compartiremos más información en cuanto esté disponible. Por favor, oren por los pilotos, la tripulación y todos los afectados", escribió.

UPS, la compañía propietaria del avión protagonista del accidente, aún no emitió un comunicado oficial, aunque se espera que colabore con la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) en la investigación del accidente.