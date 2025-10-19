Trump tilda a Petro de líder narco y amenaza con intervenir Colombia

El presidente Donald Trump recrucede sus amenazas contra líderes opositores en la región. Como hizo con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, a quien acusó de dirigir el Cartel de los Soles, ahora cargó contra su par de Colombia a quien calificó como "líder del narcotráfico". En un mensaje en la red social Thruth Social, Trump anunció que dejará de realizar "pagos o subsidios" a ese país y jugó con la posibilidad de intervenir el país si Gustavo Petro no frena la comercialización de las drogas.

El mensaje de Donald Trump en Thruth Social

"El presidente de Colombia es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo", comenzó Trump en el mensaje, para luego amenazar: "Petro, un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no será bien recibido".

Trump usa la inteligencia artificial para responder a las protestas: lluvia de caca y una corona

El presidente Donald Trump redobló la apuesta. Tras las multitudinarias protestas del sábado en varias de las principales ciudades de Estados Unidos bajo la consigna de "No Kings" (Sin reyes), el mandatario respondió en sus redes con un video hecho con inteligencia artificial en el que se lo ve piloteando un avión de combate que lanza caca sobre los manifestantes estadounidenses. En las imágenes, creadas de manera virtual, se lo ve al republicano con una corona sobre la cabeza, como si fuera un monarca.

Las movilizaciones habían sido convocadas de forma simultánea en más de 2.500 ciudades y municipios de los 50 estados del país, con el objetivo de convertirse en la mayor protesta desde el regreso de Trump al poder en enero pasado. En estas grandes ciudades los manifestantes se expresaron con carteles como “Nada es más patriótico que protestar”, “Resiste al fascismo", "Democracia, no monarquía" o "La Constitución no es opcional".

“Toda nuestra democracia está siendo amenazada bajo el gobierno de Trump", dijo una mujer que fue entrevistada por CNN en la protesta de Nueva York, que tuvo su epicentro en Times Square, donde se congregaron miles de personas. También tuvo sus réplicas en el Capitolio, en Washington, y en Chicago, Atlanta, Boston, Honolulu, Houston, Nashville, Nueva Orleans, San Diego y San Francisco, entre otras.

“Me parece que está tomando nuestro Gobierno, nuestra democracia, y desmantelándola pieza por pieza, lentamente, pero con seguridad”, dijo otra manifestante a la misma cadena estadounidense durante la convocatoria en Washington.