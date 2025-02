Trump retiró a EE.UU del Consejo de DD.HH de la ONU y congeló fondos de la UNRWA

Foto de archivo del Presidente de EEUU Donald Trump firmando decretos en el Salón Oval de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos Donald Trump avanzó este martes con nuevos decretos que apuntan a que el país se cierre sobre sí mismo y se aísle del concierto global de las naciones. A modo de una performance, Trump transimitó el momento en que firmó varios decretos, entre ellos uno que retira al país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y congela los fondos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA). Trump también firmó un decreto que habilita a revisar la "participación estadounidense en la UNESCO" al considerar que tiene un sesgo "antiestadounidense".

"Siempre he sentido que la ONU tiene un potencial tremendo pero no está a la altura de ese potencial. En este momento realmente no lo está, desde hace mucho tiempo. Tengo grandes esperanzas en ello pero, siendo honesto, no está siempre bien dirigida y no está haciendo su trabajo", consideró Trump y agregó: "Muchos de estos conflictos en los que estamos trabajando deberían ser arreglados. Ese debería ser el propósito principal de la organización de las Naciones Unidas". El presidente ha expresado en varias oportunidades que considera que hay una "disparidad" en los aportes al financiamiento de la ONU, al igual que, por ejemplo, la OTAN.

Trump envió el primer vuelo con migrantes indocumentados a Guantánamo

La administración de Donald Trump empezó este martes con los primeros vuelos que llevan migrantes indocumentados desde Estados Unidos hasta la cárcel de Guantánamo en Cuba. "El presidente Trump ya no permitirá que Estados Unidos sea un basurero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo", defendió la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Trump había ordenado, días después de asumir, abrir un centro de detención que pudiese albergar a 30.000 migrantes.

Los vuelos comenzaron un día después de que el presidente de El Salvador, Natib Bukele, también ofreciera su megacárcel inaugurada el año pasado para recibir presos migrantes y estadounidenses. "La oferta de Bukele es solo una señal del increíble amigo que es para Estados Unidos", celebró el gobierno del republicano. El "regalo" de Buekele a Trump se dio a conocer después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, visitara el país para hablar de migración y otros temas.