El gobierno de Trump despidió a miles de empleados federales sin justificación

Miles de empleados del Gobierno federal de Estados Unidos fueron despedidos durante el fin de semana festivo, mientras los gerentes enfrentaban la exigencia del gobierno de Donald Trump de desvincular a los empleados este mismo martes, informó el Washington Post.

El medio agregó que en textos de grupos y en foros en línea apodaron a esta racha de despidos como la "Masacre del Día de San Valentín". Los despidos incluyeron a empleados a prueba recién contratados, los cuales están menos protegidos que los empleados permanentes, y barrieron con personas que tenían años de servicio y que recientemente habían sido transferidos entre agencias, así como con veteranos militares y personas discapacitadas empleadas a través de un programa que aceleró su contratación, pero las puso a prueba dos años.

"La mayoría de los empleados a prueba tienen derechos limitados para apelar los despidos, pero los jefes de los sindicatos han prometido cuestionar los despidos masivos en tribunales", señaló el reporte. "El sindicato más grande que representa a los empleados federales también indicó que tiene planeado combatir los despidos y proceder a una acción legal", añadió.

Los críticos advirtieron sobre consecuencias rápidas, mientras la administración se apresura a ejecutar la visión que el presidente Donald Trump y el multimillonario Elon Musk han planteado para dar nueva forma a un Gobierno más magro. La más reciente oleada de acciones relacionadas con el personal ya condujo a una queja administrativa en nombre de empleados de nueve agencias, lo cual añade más de una docena de pruebas legales para el poder de Trump a un mes de iniciada su presidencia, informó el Washington Post.

"Los despidos se extendieron hasta tocar a empleados de casi todas las agencias, incluyendo a cartógrafos, arqueólogos e investigadores del área de oncología, acciones que, de acuerdo con algunos empleados, contradicen la orden de la Oficina de Manejo de Personal de Estados Unidos de retener a los empleados con misiones críticas", agregó la nota, indicó la agencia de noticias Xhinua.

Más despidos en Estados Unidos

Ya la semana pasada se habían denunciado despidos masivos en distintas áreas del Estado del país norteamericano. En aquel momento se habían enviado correos electrónicos de despido a decenas de empleados del gobierno, la mayoría todavía en período de prueba, en el Departamento de Educación, la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y la Administración de Servicios Generales (GSA).

"La Agencia considera que usted no es apto para continuar trabajando porque su capacidad, conocimientos y habilidades no se ajustan a las necesidades actuales y su desempeño no ha sido adecuado para justificar un empleo en la agencia", decían las cartas enviadas al menos a 45 personas en período de prueba en la SBA, indicó Reuters.