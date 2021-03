El Bitcoin (BTC) volvió a superar este domingo los US$ 50.000 luego de que el Senado de los Estados Unidos aprobara este sábado un histórico paquete de estímulo por US$ 1,9 billones para la recuperación económica, que despertó el interés de los inversores por activos de mayor riesgo.



La principal criptomoneda cotizaba esta tarde a unos US$ 50.500, lo que representa un aumento del 4% en el día, tras registrar un máximo de US $ 51.300 poco después del mediodía, según datos del portal especializado Coinmarketcap.



Este sábado el Senado de los Estados Unidos aprobó el plan de estímulo propuesto por el presidente Joe Biden, que incluye la transferencia directa de cheques por US$ 1.400 a las familias y ayudas por desempleo, a la espera de que la Cámara de Representantes termine de sancionar el proyecto de ley el próximo martes.

De esta forma, un mayor gasto fiscal empujado por una emisión monetaria récord trajo mayores perspectivas para el futuro del BTC, lo que llevó a la criptomoneda a mejorar en su cotización, ante la amenaza de una mayor inflación en los Estados Unidos.



La debilidad del dólar en los mercados de divisas y una mejor sensación de riesgo en los mercados ayudaron al BTC a recuperar más de un 15% de su valor en la última semana, luego de sufrir su peor caída semanal en casi un año.



También ayudó al escenario positivo para el BTC la noticia de que la empresa fabricante de software Meitu, que cotiza en la bolsa de Hong Kong, anunciara que había comprado US$ 22 millones en Ethereum (ETH) -la segunda mayor criptomoneda- y US$ 17,9 millones de BTC para su tesoro.



La noticia cobra relevancia ya que se trata de la primera empresa de capital chino que compra una gran cantidad de Bitcoin.



De todos modos, que Bitcoin pueda extender sus ganancias durante la semana dependerá del comportamiento del rendimiento de los bonos a 10 años del Tesoro de Estados Unidos, cuyo repunte en la los últimos días ejerció presión a la baja tanto en Bitcoin como en acciones de empresas tecnológicas, como Apple, Google y Amazon, entre otras.