Biden, otra vez contra la Corte por la discriminación positiva en las universidades

El presidente de Estados Unidos llamó este jueves a las universidades a que sigan garantizando la diversidad racial entre sus alumnos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apuntó contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia que consideró “inconstitucional” las acciones afirmativas que incluye en la admisión para el ingreso a las universidades criterios basados en el color de la piel o en el origen étnico. “Hoy caminamos para atrás décadas de progreso”, dijo el mandatario y, a cambio, propuso tomar en cuenta la situación económica, entre otros puntos. “Esta no puede ser la última palabra”, sentenció.

"Lo que propongo para consideración es un nuevo estándar, donde las universidades toman en cuenta la adversidad que un estudiante ha superado al seleccionar entre los solicitantes calificados. Seamos claros, bajo este nuevo estándar, tal como ocurría bajo el estándar anterior, los estudiantes primero tienen que ser candidatos calificados", dijo el presidente estadounidense.

Este jueves, en lo que se consideró un fallo histórico, la Corte Suprema puso fin a los programas de discriminación positiva en las universidades. Una más de las tantas decisiones que marcan el retroceso en el acceso de derechos impuesto desde el Poder Judicial, con el primer paso dado el año pasado con la anulación de la sentencia Roe vs. Wade, que había legalizado el aborto en todo el país en 1973.

En esta ocasión, los seis jueces conservadores dictaminaron, en contra de la opinión de los tres progresistas, que los procedimientos para el ingreso en los campus universitarios basados en el color de la piel o el origen étnico de los solicitantes son inconstitucionales. "El alumno debe ser tratado en función de sus experiencias como individuo, no en función de su raza", escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.

"Las universidades pueden usar la raza no como un factor determinante para la admisión, sino que uno de los factores entre muchos otros para decir a quién admitir entre un grupo calificado de estudiantes", señaló el mandatario e insistió en que está "profundamente en contra de la decisión de la Corte". En esa línea, indicó que las acciones afirmativas son mal entendidas por algunas personas, que creen "erróneamente" que permite a estudiantes no calificados para ser admitidos. "No es así como funciona", precisó.

"Siempre creí que una de las mejores cosas que tiene nuestro país es nuestra diversidad. Creo que nuestro país es más fuerte cuando nuestras universidades son más diversas. Creo también, que talento, creatividad y trabajo están en todos lados en este país, pero la igualdad de oportunidades no está en todos lados. No podemos permitir que esta sea una última decisión", insistió.

Por su parte, el expresidente estadounidense Donald Trump calificó de "gran día para Estados Unidos" que la Corte Suprema haya acabado con los programas de discriminación positiva en las universidades. "Esta es la sentencia que todo el mundo estaba esperando y deseando y el resultado ha sido asombroso. Además, nos mantendrá competitivos frente al resto del mundo", dijo el republicano, que aspira a un segundo mandato en la Casa Blanca. "Nuestras mentes más brillantes deben ser valoradas y eso es lo que ha traído este maravilloso día. Vamos a volver a todo basado en el mérito y así es como debe ser", agregó, informó Telemundo.