Alberto Fernández respaldó a Biden y condenó la violencia en Estados Unidos

Tras el golpe a la democracia estadounidense, el presidente Alberto Fernández repudió los hechos de violencia y el asalto al Congreso norteamericano en plena sesión y pidió que se respete la democracia en ese país y el resultado electoral que dio como ganador al demócrata, Joe Biden.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario expresó: "Manifestamos nuestro repudio a los graves hechos de violencia y el atropello al Congreso ocurridos hoy en Washington DC". En esa línea, sumó: "Confiamos en que habrá una transición pacífica que respete la voluntad popular y expresamos nuestro más firme respaldo al Presidente electo Joe Biden".

En las últimas horas, un grupo de fanáticos que apoyan a Donald Trump irrumpieron en la sesión que se desarrollaba en el Capitolio, en donde se iba a ratificar el triunfo de Biden, y tuvieron que evacuar el lugar. Los manifestantes portaban armas de fuego y amedrentaron el Congreso para exigir que se suspenda la victoria de los demócratas. En tanto, Trump se niega a aceptar el resultado y arenga a sus fanáticos para que continúen con los destrozos.

Además, el mandatario estadounidense cargó contra su vicepresidente, Mike Pence, luego de que este anunciara que no iba a evitar la certificación del resultado electoral que consagra como próximo presidente a Biden. "Mike Pence no tuvo el coraje para hacer lo que debía hacerse para proteger a nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la posibilidad de certificar datos correctos y no los inexactos y fraudulentos que certificaron antes. ¡Estados Unidos demanda la verdad!", escribió el presidente en su cuenta de Twitter.



Estas acusaciones se registraron mientras la sesión en el Senado entraba en receso y Pence debía ser evacuado, luego de que un grupo de partidarios del Presidente ingresara a la fuerza en el Capitolio. El tuit de Trump fue la última escalada del mandatario en su intento de deslegitimar la victoria electoral de Biden en las elecciones presidenciales de noviembre pasado luego de que las diferentes instancias judiciales descartasen sus denuncias de fraude por carecer de fundamento, sólo restaba que este miércoles el Congreso Nacional certificara la información recibida de los colegios electorales de cada estado y convalidara la elección de Biden por 306 electores a 232.



Pence rechazó las presiones de Trump. En una carta publicada en simultáneo con el comienzo de la sesión especial del Congreso, el vicepresidente expresó que no cree que "los Padres Fundadores hayan buscado darle autoridad unilateral al vice presidente para decidir que votos electorales deberían ser contados durante la Sesión Conjunta del Congreso, y ningún vice presidente ha hecho uso de esa autoridad".



Al respecto, Trump lo había amenazado ante sus partidarios: "Espero que haga lo correcto. Si lo hace, ganamos la elección. Si no lo hace, será un día triste para nuestro país". Según habían reportado distintos medios locales el martes por la noche, Pence ya le había adelantado a Trump que no tenía el poder para llevar a cabo la acción que le demandaba.



La misiva respaldó la postura del mandatario con respecto a las "significativas denuncias de irregularidades durante la votación", y aseguró que "comparte la preocupación de millones de estadounidenses sobre la integridad de las elecciones".