Venezuela: el Gobierno anuncia 116 liberaciones pero las ONG solo confirman 56

Tras el anuncio del Gobierno sobre un plan de excarcelaciones masivas, decenas de familias permanecen en vigilia frente a cárceles como El Rodeo I, durmiendo en vehículos y colchonetas a la espera de sus seres queridos. Según trascendió, existe una brecha significativa en los registros del proceso que se inició el pasado jueves.

-Cifra oficial: el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó este lunes de 116 nuevas excarcelaciones de personas vinculadas a “hechos asociados a alterar el orden constitucional”.

-Plataforma Unitaria Democrática (PUD): la coalición opositora reportó haber confirmado fehacientemente 73 liberaciones hasta la noche del lunes.

-ONG Foro Penal: la organización, que contabiliza más de 800 presos políticos en el país, solo ha podido verificar la salida de 56 personas.

-Justicia, Encuentro y Perdón (JEP): esta organización de derechos humanos cifró en 53 los casos confirmados hasta la mañana de la jornada.