El ahora expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, permanece detenido desde el 3 de enero de 2026 en una operación militar de Estados Unidos que incluyó ataques en Caracas y otras zonas estratégicas. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York, donde se encuentran bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El lunes 5 de enero ambos comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en una audiencia encabezada por el juez Alvin K. Hellerstein. En tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando interino en Caracas, mientras se registraban explosiones, apagones y presencia militar en distintos puntos del país. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó la captura y aseguró que Washington estaba preparado para una segunda ofensiva, aunque luego la canceló tras la liberación de presos políticos en Venezuela. Las últimas noticias del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Cuál es la situación en Venezuela hoy, martes 13 de enero, las últimas noticias.
Venezuela: el Gobierno anuncia 116 liberaciones pero las ONG solo confirman 56
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Hace 1 hora
Tras el anuncio del Gobierno sobre un plan de excarcelaciones masivas, decenas de familias permanecen en vigilia frente a cárceles como El Rodeo I, durmiendo en vehículos y colchonetas a la espera de sus seres queridos. Según trascendió, existe una brecha significativa en los registros del proceso que se inició el pasado jueves.
-Cifra oficial: el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó este lunes de 116 nuevas excarcelaciones de personas vinculadas a “hechos asociados a alterar el orden constitucional”.
-Plataforma Unitaria Democrática (PUD): la coalición opositora reportó haber confirmado fehacientemente 73 liberaciones hasta la noche del lunes.
-ONG Foro Penal: la organización, que contabiliza más de 800 presos políticos en el país, solo ha podido verificar la salida de 56 personas.
-Justicia, Encuentro y Perdón (JEP): esta organización de derechos humanos cifró en 53 los casos confirmados hasta la mañana de la jornada.
Hace 1 hora
Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari, preso desde 2024
En los últimos días se confirmó la liberación del argentino-israelí Yacoov Harari, preso desde el 2024. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei espera novedades sobre Nahuel Gallo y Germán Giuliani.
El hombre de 72 años había sido detenido el 4 de septiembre de 2024 cuando cruzó la frontera con Colombia. Tras más de un año de arresto en la cárcel El Rodeo I, la organización de derechos humanos Foro Penal confirmó este lunes que Harari es uno de los nuevos liberados.
Hace 2 horas
La misión de la ONU sobre Venezuela exigió la liberación de 800 presos políticos
La Misión de la ONU en Venezuela un comunicado en el que, si bien destacó como un "paso importante" las recientes excarcelaciones de opositores, advirtió que la medida es insuficiente.
La Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, encargada de monitorear el país, reconoció con satisfacción la liberación de presos políticos ocurrida en los últimos días, pero marcó un fuerte contrapunto respecto a la magnitud de la medida. Según el organismo, hasta el momento solo se concretaron alrededor de 50 liberaciones, una cifra que contrasta drásticamente con el total estimado de 800 personas que permanecen privadas de su libertad por motivos políticos.
Hace 3 horas
Detuvieron al menos a 60 personas en Nicaragua por festejar el secuestro de Maduro
Las detenciones aplicaron para personas que salieron a la calle como también para los que sólo postearon a favor de la invasión a Venezuela.
Alrededor de 60 personas fueron detenidas en Nicaragua por apoyar la intervención de EE.UU. en Venezuela.
El gobierno de Nicaragua detuvo "al menos" a 61 personas por haber festejado la intervención militar estadounidense en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La medida aplicó tanto para quienes salieron a la calle a celebrar los hechos, como también para quienes hicieron posteos en sus redes sociales. Mientras que 11 ya fueron liberados, los otros 50 todavía están presos "sin información disponible sobre su situación legal". Tanto la oposición nicaragüense como la Embajada norteamericana en el país repudiaron la situación y exigieron la liberación de los detenidos.