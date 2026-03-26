Sánchez asciende a Carlos Cuerpo a vicepresidente y nombra ministro de Hacienda a Arcadi España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, nombró el jueves a Arcadi España nuevo ministro de Hacienda y ascendió a vicepresidente al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como parte de una remodelación de su gabinete.
Arcadi España sustituye a María Jesús Montero, quien dejó su cargo para liderar la campaña del Partido Socialista en las próximas elecciones autonómicas de Andalucía.
España ocupaba anteriormente el cargo de secretario de Estado de Política Territorial y estará ahora al frente de la política presupuestaria en un momento en el que el Gobierno está negociando con los gobiernos autonómicos un nuevo modelo de financiación y aún no ha presentado los presupuestos generales del Estado para 2026.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Cuerpo, que seguirá desempeñando su cargo de ministro de Economía, se convertirá en el primer hombre que Sánchez nombra vicepresidente desde que asumió el poder en 2018, cuando formó el primer Ejecutivo con paridad de género de la historia de España.
Con información de Reuters