En las últimas horas se viralizó un llamativo video en el cual Iñigo Errejon, un político español del partido "Podemos", brinda un fuerte y contundente discurso contra la derecha de ese país. Se dio en medio de una jornada sobre una moción de censura que pidió la ultraderecha en el Congreso.

La ultra derecha Vox pidió una "moción de censura", es decir el comienzo de un proyecto de destitución del presidente español, por el manejo de la situación del coronavirus. Sin embargo, este pedido no tiene ningún tipo de apoyo en el parlamento español. A partir de esta decisión de Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha, el ex diputado Iñigo Errejon brindó un tremendo discurso en el cual dejó en ridículo toda ese partido conservador y racista.

Errejón, que sostuvo que "España no es un país para cobardes" porque "derrotó" a la dictadura de Franco y superó varias crisis, le disparó directamente a Vox a quien llamó "Matones", pero que luego, finalmente sostuvo que eran "bufones" debido a los pocos argumentos, situaciones y apoyo que han llevado a la Cámara.

Tras el debate en el que Vox no sumó ningún tipo de apoyo, Errejón le respondió que más que "matón" salió del debate como "el bufón de la clase" no solo por la moción fallida, sino porque "no tiene ni votos, ni idea". Además, apuró a Abascal al decir que también sostuvo que la forma de luchar contra Vox no es contestarle en el Congreso, sino "acabando con la desigualdad y la intranquilidad de los hogares más humildes". En ese sentido, concluyó que "los reaccionarios solo crecen en las sociedades rotas y con miedo".