Erdogan ordena negociar reapertura de seminario ortodoxo en Turquía, asunto prioritario para Trump

Imagen de archivo del presidente turco, Tayyip Erdogan (dcha), durante un encuentro con el patriarca ecuménico Bartolomé I en el Palacio Presidencial de Ankara, Turquía.

​El presidente turco, Tayyip Erdogan, ordenó el domingo a las autoridades que reanuden las ‌conversaciones sobre la reapertura ‌de un seminario cristiano ortodoxo cerca de Estambul, una cuestión planteada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tiene previsto visitar Ankara el próximo mes con motivo de una cumbre de la OTAN.

El seminario de Halki, fundado ​en 1844 y ⁠cerrado por el Estado turco en 1971, ‌desempeñó un papel fundamental en la Iglesia ⁠Ortodoxa Oriental como principal ⁠escuela teológica del Patriarcado Ecuménico. Formó a generaciones de clérigos ortodoxos, incluido el actual patriarca Bartolomé, con ⁠sede en Estambul.

Trump planteó la cuestión en ​las conversaciones que mantuvo con Erdogan ‌en Washington el año ‌pasado. Turquía, un país musulmán y laico, lleva ⁠mucho tiempo sometida a la presión de Grecia, Estados Unidos y la Unión Europea para que reabra la escuela teológica situada en la ​isla ‌de Heybeliada, cerca de Estambul.

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El metropolitano Emmanuel de Calcedonia, cuya diócesis abarca Estambul, afirmó que la cuestión había entrado en una "nueva fase" después de que Erdogan dio instrucciones ⁠a la autoridad turca de educación superior para que continúe las conversaciones con el comité del Patriarcado.

Aunque todavía no hay un calendario para la reapertura de la escuela, el metropolitano Emmanuel afirmó que "para el Patriarcado, tras décadas de inactividad, el agua ha ‌entrado en el abrevadero", lo que indica que el trabajo institucional ha comenzado.

Emmanuel añadió que ambas partes aún deben completar las obras de renovación del complejo de edificios y ponerse de acuerdo sobre el ‌marco jurídico y educativo bajo el cual funcionará.

El seminario de Halki se cerró en 1971 a raíz ‌de una sentencia ⁠del Tribunal Constitucional que establecía que las instituciones privadas de educación superior ​debían estar afiliadas a universidades estatales, un requisito que el Patriarcado rechazó.

Con información de Reuters