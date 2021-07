Identificaron a la persona que entregó las armas a Bolivia

Lo confirmó el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos del Castillo. Se trata de un uniformado argentino que es sospechoso de haber coordinado la entrega de las 70 mil balas, enviadas por el gobierno de Mauricio Macri.

El gobierno de Bolivia identificó a un uniformado argentino que se sospecha que realizó la entrega de las 70.000 balas que se enviaron al país durante el gobierno de Mauricio Macri en noviembre del 2019, días después del Golpe de Estado al gobierno de Evo Morales. Lo confirmó el ministro de Gobierno de Estado Plurinacional, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio a Página 12 y reconoció que ahora esperan informes de la Fuerza Aérea para determinar si el material represivo fue empleado en varias masacres producidas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).

El sospechoso fue identificado de manera extraoficial y ahora continuarán investigando los reportes de inteligencia y las cámaras de seguridad. No saben si era militar, policía o de la Gendarmería argentina, pero sí confirmaron que "era un uniformado". "Una vez que confirmemos la identidad y tengamos la certeza sobre ello comunicaremos tanto al pueblo boliviano como al pueblo argentino de quién se trata", admitió Castillo. Además, contó que "tenemos un reporte extraoficial de que un militar boliviano de bajo rango habría filmado toda la descarga": "Estamos tratando de conseguir las imágenes y, una vez que las obtengamos, seguramente serán difundidas conforme al marco legal vigente".

"Tenemos certeza es que hay armamento que llegó de manera ilegal a través de un tráfico ilícito de armas", afirmó Castillo y contó que según el registro del gobierno argentino "habrían salido 70.000 cartuchos de goma". "Esto nunca fue internado legalmente a nuestro territorio nacional. Vamos a seguir investigando esto porque tenemos conocimiento que 26.900 fueron a parar a la Policía boliviana, 40.000 a la Fuerza Aérea y estamos investigando adónde fue a parar la diferencia", indicó Castillo.

Reconstrucción del escándalo por el envío de armas a Bolivia

A mediados de julio, el Comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, confirmó que encontraron en sus depósitos el armamento que fue transportado desde Argentina para colaborar con el Golpe de Estado conta el ex presidente Evo Morales Ayma. Entre el material hay munición calibre 12/70, granadas de gas pimienta, granadas de triple fragmentación y otros elementos que serán sometidos a investigación.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, confirmó que el desembarco de armas fue de manera ilegal. Castillo mostró las armas encontradas en los edificios de la Policía boliviana, que corresponderían al envío realizado por el Gobierno de Macri y detectaron faltantes en relación a lo que detallan los documentos. En este marco, el funcionario adelantó que están investigando si ese faltante fue utilizado en las masacres que dejaron como saldo 37 bolivianos asesinados, más de cien heridos y casi dos centenares de detenidos.

"Hay dos tipos de materiales que ingresaron a Bolivia el 11 de noviembre: uno legal y otro con armamento antidisturbios no autorizado. No ha seguido los procedimientos de la ley boliviana y no estaba autorizado", informó Castillo y confirmó que el desembarco de una parte importante del armamento se realizó por canales paralelos, de manera ilegal, por lo que denunció "tráfico ilícito" por parte de la Argentina a Bolivia.