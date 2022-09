La centroizquierda italiana cerró su campaña con eje en el ambiente, Europa y más derechos

El secretario general del Partido Democrático (PD) italiano, Enrico Letta, cerró hoy en Roma la campaña de la centroizquierda hacia las elecciones que el domingo renovarán el Parlamento para elegir un nuevo Gobierno, con eje en la defensa del ambiente, la pertenencia a Europa y la promoción de nuevos derechos.

"Hay una Italia retrógrada que piensa que no se le puede dar la libertad a las personas de vivir sus derechos como en el resto de Europa. Sus palabras son insoportables. Sobre estos temas no solo no se vuelve atrás, sino que se debe ir más adelante", sostuvo Letta en una referencia implícita a las posturas de la derecha sobre temas como matrimonio entre personas del mismo sexo o eutanasia.

Letta, de 56 años y premier entre 2013 y 2014, busca volver a ocupar el Ejecutivo tras haber devuelto al PD a un lugar de relevancia entre las fuerzas principales del país, luego de que la fuerza tuviera en las elecciones de 2018 sus mínimos históricos de la mano del exprimer ministro Matteo Renzi.

"¿Volver a ser premier? Los italianos y los parlamentarios decidirán el día después de las elecciones. Estoy disponible, por supuesto, estoy sobre todo decidido a que el domingo convenzamos a los italianos. La nuestra es una república parlamentaria, se elige el Parlamento y luego el Parlamento elige al primer ministro", afirmó este viernes.

"No es posible que el ambiente no haya estado en el centro de esta campaña cuando enfrente tenemos una derecha negacionista", planteó hoy Letta tras llegar en el micro eléctrico con el que recorrió Italia durante el último mes y compararse "con los que se mueven en jet privado por el país".

Según los sondeos, la alianza de derecha que forman Hermanos de Italia, Liga y Fuerza Italia aparece como favorita para obtener la mayor cantidad de bancas, mientras que el PD podría ser el segundo partido más votado a nivel individual.

"Viva Europa, Viva Italia democrática y progresista", finalizó Letta su discurso al buscar otro eje de diferenciación con las fuerzas de derecha que tienen posturas más alejadas de Bruselas.

El PD se presenta en las elecciones en alianza con partidos menores luego de que fracasara la posibilidad de una coalición con el centrista Partido Acción.

Acción cerró un acuerdo con Italia Viva de Renzi formando el denominado "tercer polo" que podría superar el 10% de los votos a nivel nacional, según encuestas.

Con información de Télam